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Мадуро обвинил лидера Колумбии в «провоцировании войны»

Korrespondent.net
Фото: REUTERS/Scanpix

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире государственного телевидения обвинил лидера Колумбии Хуана Мануэля Сантоса в провоцировании военного конфликта.

«Сантос хочет военного конфликта, чтобы принести пользу американской империи», – заявил Мадуро.

По его мнению, победитель предстоящих в это воскресенье президентских выборов в Колумбии должен будет исправлять «колоссальные ошибки, допущенные при Сантосе».

Мадуро также посоветовал иностранным государствам не вмешиваться в дела Венесуэлы.

«Никакое иностранное правительство не будет совать свой нос (в дела страны)», – сказал венесуэльский президент.

Напомним, ранее Мадуро принял решение выслать из страны временного поверенного в делах США и его заместителя.

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