Поток мигрантов в ЕС снизился почти наполовину

С начала года число нелегальных пересечений границы со странами Европы снизилось на 46%. Об этом сообщается в отчете на сайте Frontex, агентства ЕС по безопасности внешних границ.

По данным агентства, в мае нынешнего года на основных миграционных маршрутах ЕС было установлено около 12 тысяч незаконных пересечений границы. Данный показатель на 56% ниже, чем в этом же месяце прошлого года.

«За первые пять месяцев 2018 года общее число нелегальных пересечений границы сократилось на 46% по сравнению с прошлым годом, примерно до 43 тыс. 200 человек, главным образом из-за более низкого миграционного давления на средиземноморский маршрут», - говорится в отчете.

По информации Frontex, число мигрантов, которые прибыли в Италию по средиземноморскому маршруту в мае, сократилось приблизительно до 4,1 тыс. Это на 82% меньше, чем в мае прошлого года.

Напомним, в немецком правительстве продолжается спор относительно политики предоставления убежища. Министр внутренних дел Германии от Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер согласился дать Меркель время до конца июня для поиска общеевропейского решения миграционного спора.