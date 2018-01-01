В Польше ураган убил депутата

Ураган повалил деревья на дороги, а также сорвал линии электропередач. После шторма без света остаются 74 тысячи домов.

В польском городе Воломин дерево упало на заместителя городского председателя, в результате чего мужчина погиб. Еще десять человек в результате стихии ранены. Об этом говорится в сюжете ТСН от пятницы, 22 июня.

Так, в стране ураган повалил деревья на дороги, а также сорвал линии электропередач. По данным пожарной службы, после шторма без света остаются 74 тыс. домов.

На западе Польши дерево стало причиной аварии на рельсах. Оно повредило переднюю часть поезда. Разрушениям подверглись три сотни домов.