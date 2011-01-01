Такого не было семь лет: пьяные водители в Эстонии повторили печальный рекорд

В этом году задержанные в нетрезвом состоянии водители повторили рекорд семилетней давности: в последний раз в канун Иванова дня столько же пьяных людей за рулем полиция задерживала 23 июня 2011 года, сообщает Postimees.

Если за последние годы число нетрезвых водителей в канун Иванова дня снижалось, в этом году пьяным водителям удалось удивить — полиция задержала 64 нетрезвых водителя, из которых 61 находились в состоянии алкогольного опьянения и трое - в состоянии наркотического опьянения.

В последний раз такое же число нетрезвых водителей полиция задерживала в канун Иванова дня в 2011 году. Тогда все 64 задержанных находились в состоянии алкогольного опьянения.

Задержанные в Эстонии 23 июня нетрезвые водители:

2017 – 31 водитель, все в состоянии алкогольного опьянения

2016 – 34 водителя, из которых 33 - в состоянии алкогольного опьянения и один — в состоянии наркотического опьянения

2015 – 36 водителя, все в состоянии алкогольного опьянения

2014 – 25 водителей, все в состоянии алкогольного опьянения

2013 – 55 водителей, все в состоянии алкогольного опьянения

2012 – 24 водителя, все в состоянии алкогольного опьянения

2011 – 64 водителей, все в состоянии алкогольного опьянения

2010 – 71 водитель, все в состоянии алкогольного опьянения