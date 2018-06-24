Эрдоган лидирует на президентских выборах в Турции

Президент Турции Реджеп Эрдоган лидирует на президентских выборах в стране после обработки более 70% бюллетеней. Действующий турецкий лидер набирает 55,08% голосов, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на данные турецкой Высшей избирательной комиссии (ЦИК).

Вслед за Эрдоганом идет его главный соперник, кандидат от оппозиционной Народно-республиканской партии Мухаррем Индже с показателем в 29,41%голосов. Остальные претенденты на пост президента республики пока что набирают менее 10% голосов.

В парламентских выборах после обработки 62,31% бюллетеней лидирует с 56,68% голосов «Народный альянс», сформированный правящей Партией справедливости и развития и Партией националистического действия (MHP). «Альянс нации», в который вошли крупнейшие оппозиционные силы - Народно-республиканская партия, Хорошая партия и Партия счастья, набирает 32,14%. Остальные партии не набрали более 10%.

#عاجل | النتائج بعد فرز أكثر من 70% من أصوات صناديق الانتخابات الرئاسية و أكثر من 62% من صناديق الانتخابات البرلمانية

أردوغان : 55.08%

إنجه : 29.41%https://t.co/AKTyHO0tX1#الانتخابات_التركيه #تركيا_تنتخب pic.twitter.com/dPVUyhkOkq— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) June 24, 2018

В воскресенье, 24 июня, в Турции состоялись досрочные президентские и парламентские выборы, причем они впервые проводились одновременно. Голосование проходило с 8:00 до 17:00 по местному времени на 180 065 участках.

На пост президента претендуют шесть кандидатов. К парламентским выборам допустили 11 партий.

Фактически досрочное голосование изменит форму государственного правления в Турции. Страна превратится из парламентской в президентскую республику.

После завершения голосования Индже призвал граждан защитить урны для голосования от возможного мошенничества правящей Партии справедливости и развития. Оппозиционер отметил, что члены Высшей избирательной комиссии Турции должны «правильно выполнить свою работу».

Накануне в стамбульском районе Мальтепе прошел агитационный митинг Индже, на который, как сообщали СМИ, собрались около пяти млн человек. В случае своей победы оппозиционер пообещал гражданам прекратить дискриминацию и бессмысленную растрату государственных средств.