«Тайное лицо» КНДР: фотопутешествие на «несуществующий этаж» туристической гостиницы

Американский врач Келвин Сан в 2011 году с друзьями отправился на экскурсию в самую изолированную страну мира - Северную Корею. Путешествие проходило под надзором гида-охранника, и группу туристов разместили в гостинице «Yanggakdo» в Пхеньяне. Уже в лифте молодые люди заметили некую странность: не было кнопки, которая вела бы на пятый этаж. Однажды вечером, когда туристы остались без надзора северокорейских гидов, молодые парни решили выяснить, что же находится на «несуществующем» этаже. Портал TVNET предлагает посмотреть, что же они там увидели и как в итоге поняли, что их похождения могут закончится трагично.

Во время учебы Сан стал заядлым путешественником. В 2011 году американец китайского происхождения ездил по Китаю, и задумал на следующий год непременно посетить Северную Корею. Возможность побывать в самой закрытой стране мира была слишком заманчива, чтобы отказаться от нее.

FOTO: Calvin Sun/monsoondiaries.com

Из Пекина в Пхеньян Сан отправился в составе туристической группы. «Я понимал, что наше недельное путешествие будет строго регламентироваться и мы будем постоянно под надзором», в интервью рассказал Сан. «Но, когда мы приехали, все было иначе. В местах, куда нас приводили гиды, нам давали намного больше свободы, чем ожидалось. К тому же, самовольничать было достаточно сложно, так как объекты находились друг от друга слишком далеко, а на улице было так жарко и неприятно, что все, о чем мы мечтали - скорее вернуться в наши комнаты с кондиционерами».

Туристов разместили в столичной гостинице «Yanggakdo Hotel». Про пятый этаж путешественникам не сказали ни слова, но Сан в своем блоге «MonsoonDiaries.com» указал, что заведя название гостиницы в поисковик «Google», тот предлагал информацию конкретно по «несуществующему» этажу.

В отеле американец обнаружил и много других сюрпризов - в нем было более 1000 номеров и ресторан на верхнем этаже, а также небольшая пивоварня, караоке-бар, бассеин, круглосуточное казино и СПА-центр. В гостинице не было комендантского часа или «тихого часа». Однако тишина царила в любом случае: в то время было разрешено разместить не более 1500 туристов не из Китая, поэтому отель был заполнен примерно на 6-7%. «Большая часть здания казалась заброшенной», вспоминает Сан.

FOTO: Calvin Sun/monsoondiaries.com

Когда молодые люди заметили, что в лифте отсутствует кнопка пятого этажа, им стало очень интересно что же там находится. Они поднялись на лифте на шестой этаж и пешком спустились по лестнице на пятый.

«В первый раз было немного страшно, ведь этаж не освещался, был пустым и кардинально отличался от остальных. Но нам никто не говорил, что нельзя слоняться по гостинице, а дверь на «несуществующий» этаж была открыта» рассказывает Сан.

На пятом этаже с низкими потолками перед туристами открылась удивительная картина - на серых стенах красовались яркие пропагандистские плакаты, значение которых молодые люди поняли не сразу, так как надписи были на корейском языке. Когда Сан опубликовал сделанные в причудливом месте фотографии в своем блоге, подписчики помогли перевести: «Наш генерал лучший», - написано на одном плакате. «Нам не хватает нашего Отца, нашего генерала», - написано на другом.

«21 век - эпоха информационной индустрии», красуется надпись на ярко-синем плакате, на котором изображены компьютеры, принтеры и телефоны из прошлого столетия.

FOTO: Calvin Sun/monsoondiaries.com

Самым грозным казался плакат с надписью: «Этот мяч - американский продукт. Все американские продукты - наши враги».

Отчаянные путешественники возвращались на пятый этаж несколько раз. Однажды их даже заметили местные охранники, и вежливо попросили вернуться в свои номера.

Все это происходило в 2011 году, когда в Северной Корее не было поймано ни одного туриста. Но в 2014 году все изменилось, после чего в стране, за всевозможные мелкие нарушения, задержали несколько путешественников. Так, например, трагическая история произошла с американским студентом Отто Уормбиром, который в 2016 году был осужден за присвоение политического плаката. Кстати, этот случай произошел в той же гостинице, где пять лет до этого жил Сан.

Студент был приговорен к 15 годам каторги в КНДР, однако спустя 18 месяцев расследования его депортировали в США. Во время заключения молодой человек впал в кому, из которой так и не вышел. В июне 2017 года он умер. Врачи констатировали, что американец скончался от многочисленных травм мозга, однако как он их получил, так и не выяснилось.