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В Варшаве произошла утечка токсичных веществ, есть пострадавшие

Korrespondent.net
Скорая помощь в Польше | Фото: AP/Scanpix

В результате утечки токсичных веществ в главном грузовом терминале в Варшаве в больницу попали 14 человек, пишет RMF.

«В данный момент группа специалистов распознают это вещество - что это такое, с чем мы имеем дело и каковы возможные риски», - сказал капитан столичной пожарной охраны Войцех Капчинский.

Пострадавшие жаловались на головную боль и тошноту.

По предварительным данным, утечка произошла из одной из бочек, в которой, вероятно, перевозили цианистый бензил - вещество, которое сильно действует на кожу, глаза и дыхательные пути.

Напомним, что в Бельгии оператор и основной акционер атомной электростанции Тианж компания Engie-Electrabel обнаружила дефект в конструкции третьего ядерного реактора. Его работа приостановлена на неопределенный срок.

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