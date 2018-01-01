Россия: НАТО - это продукт «холодной войны»

НАТО - это продукт «холодной войны», приближение военной инфраструктуры альянса к границам РФ подтверждает конфронтационную суть и цели НАТО, заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Наше отношение к НАТО хорошо известно - это продукт "холодной войны" и конфронтации "холодной войны", - сказал Песков журналистам во вторник.

По его словам, «это альянс, которые был сконструирован для целей и во имя конфронтации».

«И, безусловно, это наше отношение зиждется именно на таком понимании», - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

«То, что делает альянс в долгосрочной перспективе - имеется в виду приближение в сторону наших границ и экспансия военной инфраструктуры НАТО в сторону наших границ, каждый раз подтверждает вот эту суть альянса НАТО», - заявил он.

Песков подчеркнул, что отношение Москвы к НАТО «остается неизменным».

«Притом, что, как вы знаете, у нас были и остаются весьма скромные контакты с альянсом», - отметил Песков.