В столице Ирака заблокировали интернет

Соответствующее решение было принято на экстренном заседании Совета национальной безопасности Ирака под председательством премьер-министра.
В столице Ирака Багдаде из-за массовых беспорядков заблокировали доступ к интернету. Соответствующее решение было принято на экстренном заседании Совета национальной безопасности Ирака под председательством премьер-министра Хайдара аль-Ибади, пишет в субботу, 14 июля, Анадолу.
Отмечается, что антиправительственные акции протеста прошли в районе Аш-Шуле на западе Багдада, где в основном проживают мусульмане-шииты. Протестующие требовали отставки правительства.
После того, как на место прибыли сотрудники сил безопасности, некоторые участники акции начали жечь автомобильные шины.
В Багдаде усилены меры безопасности.
Полиция перекрыла въезд в «зеленую зону» Багдада, где расположены правительственные здания.
В южных регионах Ирака также продолжаются акции протеста в связи с перебоями в энергоснабжении и оказании коммунальных услуг.