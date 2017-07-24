ФОТО: Смотри, что осталось за кулисами закрытия фестиваля Лаймы Вайкуле

 

Фото: Янис Шкапарс/TVNET

С 20 по 23 июля в концертном зале «Дзинтари» в третий разе прошел фестиваль Лаймы Вайкуле «Рандеву». В заключительный день на сцену выходили: Григорий Лепс, Максим Галкин, Геннадий Хазанов, Александр Панайотов, Маркус Рива, Интарс Бусулис, Вахтанг Кикабидзе, Амината, и, конечно, Лайма Вайкуле.

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После своих выступлений артисты позировали фотографам, давали короткие интервью для телевидения и общались с коллегами по сцене.

Как это было - смотрите в наших фотоотчетах!

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Закулисье закрытия фестиваля Лаймы Вайкуле "Рандеву-2017"

Фото: Закулисье закрытия фестиваля Лаймы Вайкуле "Рандеву-2017"0

Закулисье фестиваля "Рандеву". День 3

Фото: Закулисье фестиваля "Рандеву". День 30

Закулисье второго дня фестиваля Лаймы Вайкуле "Рандеву"

Фото: Закулисье второго дня фестиваля Лаймы Вайкуле "Рандеву"0

Закулисье фестиваля "Рандеву". День 1

Фото: Закулисье фестиваля "Рандеву". День 10

Репетиция фестиваля Лаймы Вайкуле "Рандеву". День 4

Фото: Репетиция фестиваля Лаймы Вайкуле "Рандеву". День 40

Репетиция фестиваля Лаймы Вайкуле "Рандеву". День 3

Фото: Репетиция фестиваля Лаймы Вайкуле "Рандеву". День 30

Репетиция фестиваля Лаймы Вайкуле "Рандеву". День 2

Фото: Репетиция фестиваля Лаймы Вайкуле "Рандеву". День 20

Первые репетиции перед фестивалем "Laima Vaikule Rendez Vous Jūrmala"

Фото: Первые репетиции перед фестивалем "Laima Vaikule Rendez Vous Jūrmala"0

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