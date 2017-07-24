ФОТО: Смотри, что осталось за кулисами закрытия фестиваля Лаймы Вайкуле

С 20 по 23 июля в концертном зале «Дзинтари» в третий разе прошел фестиваль Лаймы Вайкуле «Рандеву». В заключительный день на сцену выходили: Григорий Лепс, Максим Галкин, Геннадий Хазанов, Александр Панайотов, Маркус Рива, Интарс Бусулис, Вахтанг Кикабидзе, Амината, и, конечно, Лайма Вайкуле.
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После своих выступлений артисты позировали фотографам, давали короткие интервью для телевидения и общались с коллегами по сцене.
Как это было - смотрите в наших фотоотчетах!