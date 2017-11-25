ВИДЕО: Мощный концерт Scooter в «Арене Рига» глазами латвийцев

На прошедших выходных самая известная в мире техно-группа Scooter отметила в «Арене Рига» свой 25-летний юбилей. В рамках мирового турне Wild&Wicked группа выступила в нашей столице с известными музыкантами 2 Unlimited и DJ Sash. Переполненный зал скандировал хорошо знакомые песни и вспоминал молодость энергичными танцами. После концерта латвийцы продолжали делиться впечатлениями в соцсетях. Смотрите, как это было!