ВИДЕО: Мощный концерт Scooter в «Арене Рига» глазами латвийцев

На прошедших выходных самая известная в мире техно-группа Scooter отметила в «Арене Рига» свой 25-летний юбилей. В рамках мирового турне Wild&Wicked группа выступила в нашей столице с известными музыкантами 2 Unlimited и DJ Sash. Переполненный зал скандировал хорошо знакомые песни и вспоминал молодость энергичными танцами. После концерта латвийцы продолжали делиться впечатлениями в соцсетях. Смотрите, как это было!
"Everybody jump jump Everybody jump jump Jump for joy!" 👇 Как не крути, но музыка 90-ых и 00-ых мне нравится больше, чем нынешняя ❤ Не знаю почему так, может из-за того, что вырос на этих песнях 😌 👇 Жизнь кажется длинной, но на самом деле она короткая, по этому любите друг друга и прыгайте от радости 😼 👇 Трэк: 2 Unlimited — Jump for Joy 🔊 #concert #scooter #wildandwicked #2unlimited #jumpforjoy #warmup #latvia #riga #arenariga #nice #music #like #rest #chill #концерт #разогрев #отличныйвечер #мечтасбылась #новыезнакомства #подвыпивший #спасибовсем #всембобра #всехлюблю #ждуследующийконцерт