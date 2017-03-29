Ольга Орлова заселилась в «Дом-2» и растерялась

Ольга Бузова и Ольга Орлова
 

Ольга Бузова и Ольга Орлова. Фото: instagram.com

Недавно стало известно, что 39-летняя Ольга Орлова будет новой ведущей российского телепроекта «Дом-2». Певица очень ответственно подошла к делу — она решила провести трое суток с участниками реалити-шоу, чтобы со всеми познакомиться и прочувствовать атмосферу телестройки на собственном опыте.

Российские СМИ рапортуют, что экс-солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова не просто каждый день приезжает на съемки шоу «Дом-2», ведущей которого недавно стала. Она провела 72 часа «на периметре» и ночевала в женской спальне, чтобы проникнуться жизнью участников и со всеми познакомиться.

«Мы действительно предложили Ольге Орловой пожить три дня среди участников «Дома-2». Это своего рода эксперимент, который мы проводим впервые в истории проекта. Ольга полностью погрузилась в жизнь и правила «Дома-2», — сообщил продюсер реалити-шоу Алексей Михайловский в интервью порталу Life.ru.

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В Сети можно найти первые короткие видеоролики знакомства Орловой с «домовцами»: на них певица выглядит несколько растерянной и смущенной.

Впрочем, участники шоу отметили в том же интервью, что новая ведущая быстро преодолела неловкость, и ей удалось влиться в коллектив.

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