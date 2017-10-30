Вот это сила воли! Похудевшую Яну Чурикову не узнать на новом селфи

На днях в Москве стартовал чемпионат мира по танцам среди молодежи WDSF-2017. Ведущей мероприятия стала 38-летняя Яна Чурикова. Звезда с радостью делилась снимками с соревнований и демонстрировала свою постройневшую фигуру во всей красе.
30 октября Яна Чурикова поделилась со своими поклонниками в Инстаграме фотографиями, сделанным во время танцевальных соревнований WDSF-2017.
Хочется , чтобы танцевальный спорт стал в России так же популярен , как фигурное катание , и этих ребят знали все! Знакомьтесь, Семен Хрыжановский и Елизавета Лыхина. Выиграли Первенство Мира по 10 танцам в группе «молодежь 16-18 лет». Танцевали , как Терминаторы) 💪🏻💪🏻💪🏻💃🏼🕺И - да, до этого фото я думала, что у меня есть мейк-ап) #roc2017 #wdsfopen2017 I’d love the Dance Sports in Russia to be as popular as Figure skating, as for now it’s very well deserved !
На одном из селфи, опубликованных телеведущей в микроблоге, невозможно было не заметить яркие перемены в ее внешности.
Звезда заметно похорошела и, по всей видимости, продолжает худеть.
«Хочется, чтобы танцевальный спорт стал в России так же популярен, как фигурное катание, и этих ребят знали все! И — да, до этого фото я думала, что у меня есть мейк-ап», — подписала кадр Яна (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).
Фолловеры Чуриковой отметили, что она прекрасно выглядит и без макияжа, а платье, созданное Джемалом Махмудовым, только подчеркивает ее безупречные формы.
Коротко о селфи: в центре- хрупкая и одновременно сильная женщина , Надежда Ерастова - президент Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла . Она уже сделала все круто, а будет ещё круче. Люди из танцевального мира поймут. А из нетанцевального - просто поверьте, на таких женщинах мир держится. И конечно , настоящие профессионалы , которые живут танцевальным спортом : Дмитрий Жарков- Куликова Ольга - трёхкратные чемпионы Мира по Европейской программе, чемпионы России. Алексей Глухов - Анастасия Глазунова - серебряные призёры чемпионатов России, финалисты чемпионатов Мира, Денис Кузнецов , член президиума ВФТСАРР. В номинации «особый респект» персонально от меня побеждает Анастасия Титкова- Заслуженный тренер РФ по танцевальному спорту, судья международной категории WDSF категории A. Что за малыш - не знаю )