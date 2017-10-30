Вот это сила воли! Похудевшую Яну Чурикову не узнать на новом селфи

На днях в Москве стартовал чемпионат мира по танцам среди молодежи WDSF-2017. Ведущей мероприятия стала 38-летняя Яна Чурикова. Звезда с радостью делилась снимками с соревнований и демонстрировала свою постройневшую фигуру во всей красе.

30 октября Яна Чурикова поделилась со своими поклонниками в Инстаграме фотографиями, сделанным во время танцевальных соревнований WDSF-2017.

На одном из селфи, опубликованных телеведущей в микроблоге, невозможно было не заметить яркие перемены в ее внешности.

Звезда заметно похорошела и, по всей видимости, продолжает худеть.

«Хочется, чтобы танцевальный спорт стал в России так же популярен, как фигурное катание, и этих ребят знали все! И — да, до этого фото я думала, что у меня есть мейк-ап», — подписала кадр Яна (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).

Фолловеры Чуриковой отметили, что она прекрасно выглядит и без макияжа, а платье, созданное Джемалом Махмудовым, только подчеркивает ее безупречные формы.

