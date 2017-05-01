ФОТО: Знаменитости на велосипедах. Стильно и оригинально!

 

Фото: Vida Press

Кто сказал, что знаменитости предпочитают исключительно роскошные авто и частные самолеты? Смотрите, вот доказательство того, что они такие же люди, как мы, и им нравится жить в гармонии с природой - передвигаться на велосипеде. Все еще сомневаетесь, что катаясь на двухколесном транспорте можно выглядеть стильно?

Еще по этой теме

Голливудские звезды тоже ездят на велосипедах

Фото: Голливудские звезды тоже ездят на велосипедах0

Еще по этой теме
Нечистая сила? Самые мистические смерти знаменитостей

Нечистая сила? Самые мистические смерти знаменитостей

Зима не помеха! Как отдыхают знаменитости в самое холодное время года

Зима не помеха! Как отдыхают знаменитости в самое холодное время года

11 знаменитых красавиц, которые признались, что любят женщин

11 знаменитых красавиц, которые признались, что любят женщин


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 190000 EUR
Дом
Дом, Ķekava, 180000 EUR
Земля
Земля, Gauja, 46670 EUR

reklama.vesti.lv

ФОТО: Самая сексуальная спортивная телеведущая сводит мир с ума Wo&Men

ФОТО: Самая сексуальная спортивная телеведущая сводит мир с ума

«Правительство, куда дели 13 млн евро, выделенные на неграждан?» Новости

«Правительство, куда дели 13 млн евро, выделенные на неграждан?»

Откровенно: Я зарабатываю на продаже органов сирийских беженцев Новости

Откровенно: Я зарабатываю на продаже органов сирийских беженцев

Крупнейший гидросамолет прошел наземное испытание Hi-Tech

Крупнейший гидросамолет прошел наземное испытание

Физики заявили о возможности создания машины времени Hi-Tech

Физики заявили о возможности создания машины времени

Знаменитости

Актеры

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
42 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Квартирa, Иманта
Квартирa, Иманта 204 000 EUR
Продают Квартиры, Сканстниеки
Продают Квартиры, Сканстниеки 190 000 EUR
Сдают Квартиры, Пурвциемс
Сдают Квартиры, Пурвциемс 200 EUR
Продают Квартиры, Саркандаугава
Продают Квартиры, Саркандаугава 168 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
LIETOTĀJU ATBALSTA SPECIĀLISTUS/- ...
LIETOTĀJU ATBALSTA SPECIĀLISTUS/- ...
WEB PROGRAMMĒTĀJS/-A (VAR BŪT PĒ ...
WEB PROGRAMMĒTĀJS/-A (VAR BŪT PĒ ...
INKASSO SPECIĀLISTS/-E
INKASSO SPECIĀLISTS/-E
БУХГАЛТЕРА
БУХГАЛТЕРА
http://alkoutlet.lv

Темы

 