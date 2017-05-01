ФОТО: Знаменитости на велосипедах. Стильно и оригинально!

Кто сказал, что знаменитости предпочитают исключительно роскошные авто и частные самолеты? Смотрите, вот доказательство того, что они такие же люди, как мы, и им нравится жить в гармонии с природой - передвигаться на велосипеде. Все еще сомневаетесь, что катаясь на двухколесном транспорте можно выглядеть стильно?
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