«Центр надежды»: первый шаг в новую жизнь

Это место называется «Центр надежды». Здесь со своими детьми живут мамы, которым больше некуда идти. Для многих этот дом становится первым шагом в новую жизнь.

Сейчас их 7. «7 девочек», как называет их руководитель «Центра надежды» Гита Бинане. Возраст у девочек разный: от 14 до 42 лет. У каждой по ребенку, двум, трем.

«Центр – это не гостиница», - подчеркивает Гита.

Если женщины не приготовят обед, останутся голодными. Причем у каждой хозяйки свой день недели, в который она готовит на всех.

Убрать в комнатах, отвести детей в детский сад – все это женщины тоже делают сами. Помимо них в центре 24 часа в сутки находятся три работницы. Таким образом, всегда есть с кем поговорить. Более того, в центр регулярно приезжают социальный работник, психолог и другие специалисты.

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Гита привела в пример Инесе (имя изменено). Она конфликтовала с другими, так как считала себя более знающей и опытной. В центре с девушкой много работали над улучшением ее навыков коммуникации. Сейчас Инесе нашла работу, место жительства, и она начала самостоятельную жизнь.

Сколько времени провести в «Центре надежды», подопечные решают сами. Бывало, что проводили здесь по три года.

Когда сами почувствуют, что могут жить самостоятельно, за стенами центра, тогда и покидают дом. «Им нужно показать жизнь», - говорит руководитель центра. К сожалению, женщины из «Центра надежды» в основном видели лишь ее негативную сторону.

Некоторые девушки столкнулись с алкоголизмом и наркотической зависимостью в семье. Другие сильно пострадали от мужчин и физически, и эмоционально.

Гита в центре с самого первого дня его существования. Главный мотиватор для нее – это чудесные превращения девушек. Когда они приезжают в центр после «выпуска» и рассказывают о своей новой жизни, когда выходят замуж, находят свой путь – это дает силы работать дальше.

Аудиозапись

Гите нравится видеть, что ее работа не проходит даром и удается поменять жизненный путь своих подопечных. Кажется, что жизненный путь самой Гиты Бинане – это ее «Центр надежды». Но нет, она призналась, что и в кино может сходить, и с семьей время провести. «Не все потеряно», – шутит Гита.

С ее дипломом магистра она может работать директором школы, но ей всегда было милее другое. Сначала работа в пансионате, потом – детский сад и, наконец, комната для присмотра за детьми при методистской церкви. Все изменилось десять лет назад, когда у дверей церкви раздался звонок.

Когда открыли, то увидели беременную девушку. Она просилась переночевать, объясняя, что ей некуда идти. Гостью приютили.

Вместе с этим стали думать, как помочь таким же, как она. Придумали. Так появился дом, впоследствии названный «Центром надежды».