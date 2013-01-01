Новорожденный принц - самый крупный младенец в королевской семье за последние 100 лет

Второй сын Кейт Миддлтон и принца Гарри - самый крупный из младенцев, родившихся в королевской семье за последний 100 лет, пишет Daily Mail.

Как сообщили в администрации Кенсингтонского дворца, маленький принц, которому еще официально не дали имя, появился на свет 23 апреля весом 3,827 кг, а это означает, что он является самым тяжелым новорожденным в королевской семье за последние 100 лет.

Принц Джордж, родившийся 22 июля 2013 года, весил меньше - 3,789 кг, а его сестра Шарлотта - 3,713 кг.

По статистике, в Великобритании дети чаще всего рождаются в среднем весом 3500 кг.

Для сравнения: папа маленького принца Уильям родился в 1982 году весом почти 3,200 кг, а дядя Гарри, появившийся на свет через два года, весил 3,100 кг.

Дедушка Чарльз также при рождении был меньше своего самого младшего внука - его вес составлял 3,350 кг.