Рижская Рапунцель: Волосы длиною более 2 метров - это и красиво, и практично!

Что нам диснеевская Рапунцель, когда у нас есть своя, рижская! Алия Насырова - героиня этого интервью - обладательница роскошных волос длиною более двух метров! И хоть волосами она и не исцеляет, как ее анимационный прототип, зато способна заплести двухметровую косу в максимально короткий срок и уверена, что такая длина волос - это не только красиво, но и практично! Порталу riga.lv Алия рассказала о том, как переехала в Ригу, как стала звездой западных СМИ и чем занимается сейчас.

Итак, Алия Насырова, 28 лет, художница

Короткой стрижки у меня не было никогда - ну разве что при рождении. Когда я пошла в первый класс, то моя коса уже была ниже пояса.

С раннего детства я с восторгом смотрела на длинные волосы старшей сестры, на героинь мультфильмов с роскошными пышными волосами и мечтала, что когда-нибудь у меня будут такие же.

Будучи маленькой девочкой, очень любила ухаживать за волосами, постоянно просила маму заплести мне косу. Детство я провела в солнечном Крыму, и пока ребята во дворе разбивали себе коленки, играя в мяч, я была сторонником более спокойного и безопасного времяпрепровождения: читала, рисовала, то есть сложный возраст, а вместе с тем ирокез и рок-н-ролл – это не про меня.

Реклама

Передо мной никогда не стояла цель отрастить длинные волосы, я лишь не видела и по сей день не вижу смысла их подстригать.

Волосы я отращиваю уже более 20 лет, периодически ровняя лишь кончики, и в каждый из периодов своей жизни чувствую себя абсолютно комфортно с той длинной, которая есть.

Даже сейчас, когда длина моей косы достигла 2 метров и 30 сантиметров, я в абсолютной гармонии с собой! Мне это не доставляет никаких хлопот.

Окружающие думают, что если волосы более двух метров, то уход за ними требует титанических усилий. Отнюдь! Я мою голову раз в неделю, потому что большую часть времени волосы собраны или в кичку, или в косу, соответственно - не грязнятся так быстро, как короткие волосы. Феном не пользуюсь уже более десяти лет: во-первых, им неудобно сушить длинные волосы. Во-вторых, фен быстро перегорает. Поэтому раз в неделю я на целый день остаюсь дома: мою голову и позволяю волосам высохнуть самостоятельно – на это требуются ровно сутки.

Instagram:

Никаких средств для ускорения роста волос я не использую, лишь банка шампуня и кондиционера на месяц. А то один журналист без моего ведома написал, что я, видите ли, использую различные луковые маски и народные средства для «красоты и блеска волос». Так вот это не так, ничем подобным я не промышляю.

По улице я всегда хожу с волосами, собранными в кичку, поэтому даже не все мои знакомые догадываются, что у меня длинные волосы.

Но те, кто знает, часто называют меня именами сказочных героинь: то Варварой-красой, длинной косой, то Василисой Микулишной, ну а самое «ходовое» - это Рапунцель (улыбается). Я отношусь к таким характеристикам с улыбкой - это забавно. Каждый сам решает, кого и как ему называть, но я, в свою очередь, не отождествляю себя с героинями сказок или мультфильмов.

В Ригу с Украины я переехала за мужем, которому здесь поступило хорошее предложение по работе.

Латвийская столица по сравнению с Киевом, в котором я жила долгое время, очень уютная и красивая! Люди здесь отзывчивые и неравнодушные.

В Риге я со спокойной душой передвигаюсь по улицам и в ночное время суток, без страха, что где-нибудь за поворотом меня «обчистят» карманники, потому что в Киеве это – сплошь и рядом. А еще здесь очень размеренный ритм жизни, я стала меньше торопиться и больше посвящать себя творчеству – пишу картины и иллюстрации.

Instagram:

Я абсолютно не стремлюсь и никогда не стремилась к какой-то популярности или повышенному вниманию со стороны окружающих – мне это ни к чему. Когда я стала отращивать волосы, еще и в помине не было социальных сетей, где себя можно рекламировать аудитории. Лишь полгода назад я создала себе аккаунт в Instagram (@aliia_more), на котором стало стремительно расти число подписчиков, и как следствие -

мне стали поступать многочисленные предложения о сотрудничестве. Я отношусь к этому с долей скепсиса, очень избирательна в предложениях.

Однажды согласилась принять участие в съемках видеоролика, после чего меня «накрыла волна» внимания со стороны общественности, так как впоследствии обо мне узнали и написали такие крупные зарубежные СМИ, как Daily Mail, The Sun и другие.

Instagram:

Участие в подобных проектах – это не стремление к популярности, скорее - интерес. Если людям действительно любопытно, как я живу, то я готова этим делиться.

Свои длинные волосы я не воспринимаю как нечто сверхъестественное, для меня это - часть тела, они растут со мной всю жизнь, поэтому состригать мне их не хочется.

Нет какой-то предельной длины, достигнув которую, я скажу, что пора все состригать. Нет!

Если мне станет неуютно с моими волосами, то я приму какие-то меры, а пока и меня, и моего мужа все устраивает. Жизнь стремительно меняется, сейчас я с уверенностью могу сказать, что никогда не сделала бы себе короткую стрижку, но кто знает, как сложится судьба. А вообще я считаю, что главное – это не внешние данные, а внутренние качества. Девушка должна быть эталоном женственности, мудрости и справедливости.

Интересные факты о рижской Рапунцель:

- отращивает волосы уже более 20 лет;

- моет голову раз в неделю;

- ее волосы сохнут ровно сутки;

- чтобы заплести косу, требуется примерно 40 минут;

- коса занимает треть кровати.

Видео:

Еще по этой теме