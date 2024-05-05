Финансы партий - случай "Единства": щедрые помощники депутатов и синхронные пожертвования

Декларация должностного лица Лиелбардиса свидетельствует, что уплаченные партии более двух тысяч евро равноценны его среднему месячному доходу в 2022 году. "То, что я работаю в самоуправлении, еще не означает, что это мой единственный источник доходов. У моей жены есть семейное предприятие, где мы получаем абсолютно легальные доходы и платим все налоги", - пояснил Лиелбардис. На указание, что в декларации у него иных доходов нет, жертвователь "Единства" отрезает: "Ну, я извиняюсь, если бы я 100 тысяч пожертвовал и они бы нигде не появлялись, меня действительно можно бы было приковать к позорному столбу и пытать, откуда взялась такая сумма, но, я извиняюсь, о чем мы говорим? О 1000 евро? В наши дни любой человек, который работает, уже не зарабатывает меньше 1000 евро. То, что вы не готовы жертвовать, не означает, что другие не готовы жертвовать".