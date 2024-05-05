Финансы партий - случай "Единства": щедрые помощники депутатов и синхронные пожертвования

На этой неделе Сейм концептуально поддержал идею снизить порог уголовной ответственности за незаконное финансирование партий в пять раз. Речь идет о том, чтобы уголовно наказывать можно было за правонарушения на сумму до семи тысяч евро. Это облегчит Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией проведение расследований в случаях, когда оно подозревает, например, что для пожертвований партии использовались посредники, чтобы скрыть истинного владельца денег или нарушить лимит пожертвований, разрешенных для одного человека. Тем временем программа De Facto Латвийского телевидения обнаружила ряд странностей в финансировании правящей партии "Единство": как невероятно щедрые члены, так и необъяснимые синхронные пожертвования.
Неподдержанные неделю назад юридической комиссией Сейма поправки к Уголовному закону на этой неделе все-таки получили гораздо большую поддержку в комиссии, и Сейм в первом чтении уверенно проголосовал за изменения. Против были только фракция "Стабильности!" и Гунар Кутрис из СЗК.
Политолог Ивета Кажока, принимавшая участие в заседании юридической комиссии, считает, что это не только символический шаг, так как проблемы с подозрительными финансами партий не остались в прошлом: "Не у всех партий большое финансирование, не у всех партий вообще есть госфинансирование, и иногда выглядит так, что у тех партий, у которых значительное госфинансирование, по-прежнему не в порядке документы и происходят какие-то подозрительные действия. Так что я сказал бы, что этот закон актуален".
Глава комиссии Андрей Юдин прогнозирует, что, открыв для поправок Уголовный закон, будет подано несколько предложений и на другие темы, не только в связи с незаконным финансированием партий. Поэтому какое-то время еще пройдет, пока с законом будут работать в Сейме. Не обещает Юдин чудес и после этого: "Вероятность, что будут наказаны и эти псевдожертвователи, выше, но в то же время у меня нет иллюзий, что таких случаев будет много, потому что, как мы хорошо видим, часто эти меценаты, систематические меценаты, они жертвуют гораздо меньшие суммы. Несмотря на все подозрения о происхождении пожертвованных денег и мотивации, суммы меньше, и эти поправки, я думаю, полностью проблему не решат".
Юдин считает, что партиям нужно больше говорить о том, что участие в незаконных схемах по финансированию политических партий недопустимо, и следует напомнить, что ответственность за это предусмотрена и сейчас. Впрочем, за размеры ниже 50 минимальных зарплат, или 35 тысяч евро, она всего лишь административная.
Однако даже при новом пороге в 7000 евро в недалеком прошлом скрывались странные пожертвования. В свете подозрений общественности о том, что в "Единстве" циркулируют наличные деньги неизвестного происхождения, которые партия категорически отрицает, De Facto также проверила пожертвования и членские взносы, полученные партией и партийным объединением "Новое Единство" за последние годы, выборочно сосредоточившись на взносах членов партии.
Например, нынешний глава парламентской фракции "Нового Единства" Нормунд Юревицс начал платить "Единству" впечатляющие суммы еще во времена, когда работал помощником депутата Сейма - в то время зарплаты на такой должности были символическими. Так, например, в мае 2017 года, незадолго до парламентских выборов, на которых кандидатом в мэры Риги от "Единства" впервые был Вилнис Кирсис, Юревицс в качестве членских денег внес в целом более тысячи евро.
"Я могу сказать честно - в 2017 году выборы в самоуправления, в Рижскую думу были решающими для партии. И для меня лично. Мы с Вилнисом Кирсисом тогда очень активно вместе работали как на кампанию, так и сам я баллотировался. Поэтому я жертвовал, чтобы поддержать не только общую кампанию, но и Вилниса Кирсиса и себя, так как я сам баллотировался. Такой и была цель пожертвования", - пояснил Юревицс.
На вопрос, как он мог позволить себе такое пожертвование, Юривицс пояснил: "Ну в тот момент я мог себе позволить, у меня была официальная работа в Сейме, я долгое время до этого был в Сейме как помощник депутата Вилниса Кирсиса. Немного денег было накоплено, я знал, что будет кампания и мне самому будет важно как сделать для себя буклеты, так и поддержать партию".
Юревицс поддержал партию 400 евро и в конце 2017 года, когда был референтом оппозиционной фракции в Рижской думе - это уже была подготовка к выборам в Сейм год спустя. С 2020 года, когда Кирсис стал вице-мэром Риги, его советник Юривицс уже три года подряд жертвовал партии более тысячи евро в год. Когда же он стал депутатом Рижской думы, а потом и Сейма, его членские взносы значительно сократились.
Другой депутат с опытом в молодежной организации "Нового Единства" - Давис Мартиньш Даугавиетис - в 2021 году также заплатил партии более тысячи евро, однако с момента избрания в парламент он не был настолько щедр. "Да, я платил это из своих денег. Я тогда работал помощником депутата Европарламента Инесе Вайдере. Зарплата шла из Брюсселя, и я хотел сделать свою политической карьеру, и часть создания этой карьеры - платить партии членские деньги, что я посчитал вложением в себя, вложением в свое будущее, что в итоге принесло результат в парламентской кампании", - рассказал Даугавиетис.
Заместитель генсекретаря "Единства" Санита Стелпе-Сеглиня в то время, когда зарплаты сотрудников бюро партии, как уже широко звучало, не были большими, одновременно была и помощником Инесе Вайдере - так она поясняет свои выплаты партии. Кроме того, среди тех, кто поддерживал партию, можно найти и ее мужа Эрика Сеглиньша, ее мать-пенсионерку Лилию Стелпе и невестку - эрготерапевта Агне Стелпе.
"У нее довольно хорошая пенсия, она всю жизнь работала на довольно хорошей работе, поэтому я обратилась к ней, а не к отцу, у которого пенсия меньше", - об измеряемых сотнями евро пожертвованиях матери говорит Стелпе-Сеглиня, которая часто жертвовала вместе с ней в один день, в общей сложности - по круглой сумме в тысячу евро.
Дважды - 1000 и 2500 евро - жертвовал и муж Стелпе-Сеглини. "Да, есть. Он, так сказать, по данному поводу не был особо рад, что я говорила с ним и просила. Но да, мама - активная сторонница и как старый человек умеет жить экономно и может сэкономить. Партийные работники же самые заинтересованные в том, чтобы дела у партии шли. В противном случае не будет места работы, и получается, что нужно искать другую", - говорит заместитель генсекретаря "Единства".
Интерес вызывают и случаи, когда фактически одновременно члены партии, связанные с ведомством или партийной структурой, делают пожертвования в пользу партии или платят членские взносы. Например, кластер Гаркалне - член Ропажской краевой думы Гунтас Кникстс, который одновременно является консультантом по развитию бизнеса в Гаркалнском волостном управлении, и руководитель этой волости Лаурис Лиелбардис. В сентябре 2022 года, а затем в декабре оба коллеги почти одновременно пожертвовали "Единству" по тысяче евро каждый.
Декларация должностного лица Лиелбардиса свидетельствует, что уплаченные партии более двух тысяч евро равноценны его среднему месячному доходу в 2022 году. "То, что я работаю в самоуправлении, еще не означает, что это мой единственный источник доходов. У моей жены есть семейное предприятие, где мы получаем абсолютно легальные доходы и платим все налоги", - пояснил Лиелбардис. На указание, что в декларации у него иных доходов нет, жертвователь "Единства" отрезает: "Ну, я извиняюсь, если бы я 100 тысяч пожертвовал и они бы нигде не появлялись, меня действительно можно бы было приковать к позорному столбу и пытать, откуда взялась такая сумма, но, я извиняюсь, о чем мы говорим? О 1000 евро? В наши дни любой человек, который работает, уже не зарабатывает меньше 1000 евро. То, что вы не готовы жертвовать, не означает, что другие не готовы жертвовать".
Лиелбардис утверждает, что решение о жертвовании партии было принято после обсуждения с Крикстом. Он в свое время позвал Лиелбардиса в "Единство", поэтому, если Крикстс призывает что-то поддержать, Лиелбардис прислушивается.
Даты пожертвований совпадают и в другой структуре "Единства" в частности, у представителей комиссии по этике - руководителя Иветы Блауы и члена Каины Коки. Взносы измерялись несколькими сотнями, а то и парой тысяч, за три года подряд – с 2020 по 2022 год – был хотя бы один раз, когда даты взносов полностью совпали. Однако все это всего лишь совпадение, следует из того, что сказали обе. По их словам, они это предварительно не обсуждали.
Следует отметить, что в финансовой базе данных партий, глядя на крупных плательщиков членских взносов от 1000 евро в течение предыдущих пяти лет, можно увидеть, что доминируют партии "Для развития Латвии" и "Единство", а на третьем месте партия "Честь служить Риге".
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