Новинки пляжной моды из Майами: это надо видеть!

Фото: AFP/Scanpix

В Майами прошла Неделя пляжной моды, в рамках которой были представлены новейшие тенденции летнего сезона. В этом году купальники просто поражают воображение многообразием фасонов, оригинальным кроем и уникальными дизайнерскими решениями. Смотрите фото в нашей галерее!