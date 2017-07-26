Новинки пляжной моды из Майами: это надо видеть!

 

Фото: AFP/Scanpix

В Майами прошла Неделя пляжной моды, в рамках которой были представлены новейшие тенденции летнего сезона. В этом году купальники просто поражают воображение многообразием фасонов, оригинальным кроем и уникальными дизайнерскими решениями. Смотрите фото в нашей галерее!

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