Модель «Sports Illustrated» Джой Корриган никогда не стеснялась показать свое тело в купальнике. Модель начала карьеру в 14-летнем возрасте, когда ее заметил агент и пригласил участвовать в показе мод. Она украшала обложки как «Sports Illustrated», так и «Playboy».

Совсем недавно родившаяся в Северной Каролине модель вместе с подругами была замечена на пляже в Майами.

22-летняя Джой на фотографиях запечатлена в сексуальном черном купальнике, который подчеркивает ее идеальные формы.

Фото: Vida Press/Splash News

Реклама















Aizvērt Фотосессия модели Джой Корриган на пляже в Малибу Vida Press/Splash News Vida Press/Splash News Vida Press/Splash News Vida Press/Splash News Vida Press/Splash News Vida Press/Splash News Vida Press/Splash News Vida Press/Splash News







Означает ли это, что в моде опять черные купальники?

Между прочим, установлено, что черный цвет позволяет женщинам выглядеть более стройными, однако

не стоит забывать, что долго находиться в черном купальнике на солнце - далеко не полезно для здоровья.

По наблюдению гинекологов, это увеличивает риск заболевания молочницей...

В интервью прекрасная блондинка часто говорит о том, что нужно быть уверенной в своей фигуре. Конечно, важно соблюдать диету и регулярно заниматься спортом. Таков результат, если этому следовать!

Sneak peak ✨ from yesterday shooting for @missguided 🌴 Публикация от Joy Corrigan (@joycorrigan) Май 1 2017 в 11:47 PDT

Еще по этой теме