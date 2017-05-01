Модель «Sports Illustrated» Джой Корриган никогда не стеснялась показать свое тело в купальнике. Модель начала карьеру в 14-летнем возрасте, когда ее заметил агент и пригласил участвовать в показе мод. Она украшала обложки как «Sports Illustrated», так и «Playboy».
Совсем недавно родившаяся в Северной Каролине модель вместе с подругами была замечена на пляже в Майами.
22-летняя Джой на фотографиях запечатлена в сексуальном черном купальнике, который подчеркивает ее идеальные формы.
Фото: Vida Press/Splash News
Означает ли это, что в моде опять черные купальники?
Между прочим, установлено, что черный цвет позволяет женщинам выглядеть более стройными, однако
не стоит забывать, что долго находиться в черном купальнике на солнце - далеко не полезно для здоровья.
По наблюдению гинекологов, это увеличивает риск заболевания молочницей...
В интервью прекрасная блондинка часто говорит о том, что нужно быть уверенной в своей фигуре. Конечно, важно соблюдать диету и регулярно заниматься спортом. Таков результат, если этому следовать!
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