8 магических прикосновений женщины - и мужчина сделает всё!

Тактильный контакт с мужчиной — надежный способ добиться своего, когда тебе нужно извиниться или попросить его помощи.

Тактика прикосновений

Многочисленные исследования подтверждают, что жесты могут выражать множество эмоций — любовь или гнев, сочувствие или одобрение.

Причем действуют они намного быстрее слов — на инстинктивном уровне, особенно на мужчин, которые по своей природе менее разговорчивы, чем женщины.

Зачастую простое прикосновение может быть эффективнее получасовой беседы. И можно при случае с гордостью сказать: «Мы чувствуем и понимаем друг друга без слов».

КОГДА тебе нужно извиниться

ЖЕСТ: Если ты была неправа (или же он думает, что ты была неправа) и нужно все-таки извиниться, присядь рядом и во время произнесения волшебной фразы «Прости меня…» положи ему руку на колено и слегка пожми его.

В чем дело. Пока он зол, прикосновение к щеке или руке для него слишком интимно: он воспримет его с агрессией или раздражением и, скорее всего, отстранится. Колено — более нейтральная зона. К тому же, чтобы коснуться его ноги, тебе придется слегка нагнуться и протянуть руку.

Такое положение он подсознательно воспримет как знак покорности. А в сочетании со словами это даст понять, что ты искренне сожалеешь и обещаешь, что больше такого не повторится.

КОГДА ты хочешь попросить его о помощи

ЖЕСТ: Если тебе нужны внимание, сочувствие и помощь, протяни ему руки ладонями вверх — так, чтобы он накрыл их своими руками.

В чем дело. Это движение читается его подсознанием как поиск защиты. Ладони вверх — просьба о помощи. Твой мужчина будет бессознательно интерпретировать это как мольбу о покровительстве и почувствует свою силу. А оказавшись в доминирующей позиции, обязательно захочет помочь и позаботиться о тебе.

ЕСЛИ назрел конфликт

ЖЕСТ: Когда надо разрядить обстановку и успокоить любимого без слов, не дожидайся, пока он «закипит» (в этом состоянии любое прикосновение он будет воспринимать как жест агрессии). Дотронься до его плеча. Движение должно быть четким, твердым и ни в коем случае не робким. Задержи руку на плече на пару секунд и убери. Этим самым ты нажмешь кнопку «пауза» в его голове.

В чем дело. Его плечо — одна из самых защищенных частей тела, покрытая мышцами и наименее чувствительная в отличие от более уязвимых мест, как, например, лицо или шея. А прямая и твердая рука несет в себе заряд энергии и обращает на себя внимание. Это движение одновременно напомнит о вашей связи и даст понять, что горячиться ни в коем случае не стоит.

Прикосновение к плечу подчеркивает силу твоего мужчины, показывает, что ситуация неопасна, что его слабым местам ничто не угрожает и что вместе вы можете найти оптимальное решение любой проблемы.

ЕСЛИ ты хочешь уговорить его сделать то, чего он не хочет

ЖЕСТ: Возьми его руки в свои ладони так, чтобы они оказались снизу. Затем соедини их в «молитвенном» положении.

В чем дело. Сложенные таким образом руки — уговаривающий жест, который на переговорах часто используют бизнесмены и политики. А добавляя телесный контакт и тот факт, что твои ладони находятся сверху, ты как будто говоришь его подсознанию: «В этой ситуации доминирую я!». В результате твои слова, подкрепленные невербальными способами контроля, станут еще более убедительными.

КОГДА вы отдыхаете

ЖЕСТ: Нежно, слегка прикасаясь, проведи ладонью по его шее вдоль линии роста волос. Потереби волосы, а затем, спустившись на пару сантиметров, помассируй шею и снова вернись к волосам.

В чем дело. Перебирая пальцами его волосы, ты даришь ему чувство заботы и комфорта.

Это универсальный жест: его используют и птицы, которые чистят друг другу перья, и животные, которые нежно покусывают друг друга, и люди, стремящиеся продемонстрировать свою взаимную привязанность.

А легкий массаж шеи, мышцы которой часто бывают напряжены после рабочего дня, заставит его почувствовать себя более расслабленным и умиротворенным рядом с тобой. Отличный способ борьбы с производственным стрессом!

Когда надо разрядить обстановку, не жди, пока он «закипит», дотронься до его плеча.

ЕСЛИ ты хочешь сделать ему комплимент

ЖЕСТ: Хочешь рассказать ему о том, какой он восхитительный, неповторимый, мужественный, сексуальный и любимый? Не нужно столько слов, просто шлепни его по ягодице.

В чем дело. Для мужчин шлепок по мягкому месту — невербальный способ показать, что он «супер». Этим жестом ты выразишь свое восхищение и поддержку. Обрати внимание на командные мужские виды спорта: ты увидишь, что

в случае победы, удачного броска или забитого гола игроки, нисколько не стесняясь, шлепают друг друга по заду или чуть выше, выражая таким образом свое восхищение друг другом.

Берем эту идею на вооружение!

ЕСЛИ ты хочешь пошалить

ЖЕСТ: На сегодняшний вечер у тебя более интересные планы, чем просмотр телевизора? Проведи рукой по внутренней стороне его бедра максимально близко к гениталиям, но не касаясь их.

В чем дело. Верхняя внутренняя часть бедра чрезвычайно чувствительна — именно здесь находятся нервные окончания, которые соединяются с гениталиями. А кожа в этом месте очень нежная, так как мышц там довольно мало. Это движение зажжет его мгновенно, и интересное (и гарантированно страстное) продолжение вечера тебе обеспечено.

КОГДА ты хочешь сказать: «Я тебя люблю»

ЖЕСТ: Проведи рукой по его щеке. Ты много раз видела этот жест в романтических фильмах. Обычно он предшествует поцелую.

В чем дело. Лицо мужчины (особенно только что выбритое) очень чувствительно — ведь возле каждого волосяного фолликула находятся тактильные сенсоры. Кроме того, прикасаясь к лицу, ты подчеркиваешь эмоциональную связь с человеком.

И его пойми

С помощью прикосновений ты можешь не только что-то сказать, но и понять, что чувствует твой мужчина. Все зависит от того, как он реагирует на твои жесты. Например, если ты чувствуешь, как дрожат мышцы колена, когда ты извиняешься, — он чересчур возбужден и невосприимчив в данный момент. Сделай паузу, чтобы дать ему остыть. Следи за положением его тела — как только он слегка развернется к тебе, действуй: теперь он тебя «слышит». Погладь его по другой коленке и усиль свое красноречие.

Иногда совсем не обязательно ждать разворота всего тела — обрати внимание на его ступни: если носки развернуты к тебе, он уже готов идти на компромисс и далеко не так зол, как старается это показать.

Если же он никак не реагирует, стоит немного подождать: сейчас он полностью «в себе», дай ему время, чтобы открыться.

Просто будь внимательна! Пристально наблюдая за его реакцией на твои движения, ты очень быстро научишься понимать язык тела и больше уже никогда не станешь мечтать об экстрасенсорной способности читать мысли. Ведь все гораздо проще.