Эксперты рассказали об опасности сухофруктов

Эксперты в области питания заявили о том, что красивый и заманчивый вид сухофруктов с большой вероятностью говорит о присутствия в них химических консервантов. Сухофрукты без «химии» выглядят скромно и непрезентабельно, отмечают специалисты.

В сетевом журнале Russian7.ru медики поделились мнением о том, чем полезны и опасны сухофрукты.

Польза этих плодов связана с большим количеством витаминов и других ценных для здорового питания микроэлементов – их употребление улучшает бактериальную флору кишечника, что активизирует иммунитет и обмен веществ.

В то же время эксперты предостерегают: заманчивые и аппетитные на вид сухофрукты могут таить угрозу для здоровья.

Так, по их словам, безупречный вид кураги говорит о присутствии диоксида серы SO2, или по-другому – консерванта Е220.

Натуральная курага невзрачная на вид, обработанная же консервантом обладает ярко-оранжевым окрасом без темных точек, а на ее поверхности имеется еле заметная пленка.

Разные научные исследования представляют данные о том, что диоксид серы разрушительно действует на витамин В1, необходимый для здоровых функций мозга, сердца и кроветворной системы.

Также производителями сухофруктов повсеместно используется каустическая сода NaOH, которая известна как пищевая добавка Е524. В частности, ею обрабатывают сушеный чернослив, изюм (еще маслины).

По словам ученых, в большом количестве добавка способна провоцировать серьезные заболевания ЖКТ.

Помимо этого сухофрукты могут обрабатывать пищевыми красителями. В кураге и изюме светлых оттенков такие красители могут присутствовать наверняка, ведь натуральные плоды при высыхании темнеют.