Как сделать ноги более стройными?

Красивые и стройные ноги у женщин - это всегда впечатляет. Проблема в том, что очень многие представительницы прекрасного пола склонны к отложению жира именно в нижней части тела.
Как заставить бедра и ноги стать стройнее? В этом помогут упражнения, коррекция питания, а также косметические и косметологические процедуры. Рассказываем по порядку.
Стройные ноги с помощью зарядки
По словам специалистов, чтобы быстро уменьшить объем бедер и сделать ноги более стройными, полезно регулярно выполнять определенные упражнения.
Приседания. По 2-3 подхода в 20-30 повторений в каждом.
Приседать нужно грамотно: спина прямая, ноги широко разведены. Для усиления физической нагрузки можно использовать отягощения - гантели или гири.
Прыжки со скакалкой. По 30-45 минут. Это превосходное упражнение как для похудения, так и для укрепления мышц.
Ходьба. В интенсивном режиме по часу в день.
Такая ходьба полезна для укрепления мускулов ног, для тонуса сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а также для увеличения расхода калорий (проще говоря, вы худеете).
Выпады и махи ногами. Улучшают состояние мускулатуры нижних конечностей, избавляют от жира на бедрах.
«Велосипед». Начинайте с 2-3 подходов по 5 минут и постепенно увеличивайте время этого упражнения.
Стройные ноги с помощью питания
Эксперты убеждены: лучше всего жир сгорает, когда организм оказывается в условиях небольшого дефицита калорий.
Достаточно снизить калорийность своего привычного рациона на 15% - это заставит тело интенсивнее использовать собственные жировые запасы.
Что исключить: мучное, сладкое, копченое, полуфабрикаты и алкоголь. Тщательно контролировать потребление соли и животных жиров.
Что добавить: продукты, богатые белком, клетчаткой и медленными углеводами, а также воду (около 2 литров в сутки).
Стройные ноги за счет бьюти-процедур
Сами по себе такие процедуры существенно повлиять на процесс похудения в нужных местах не смогут, но в комплексе с другими мерами ускорят приближение к цели.
Что полезно делать: обертывания и разные виды массажа.