Как сделать ноги более стройными?

Красивые и стройные ноги у женщин - это всегда впечатляет. Проблема в том, что очень многие представительницы прекрасного пола склонны к отложению жира именно в нижней части тела.

Как заставить бедра и ноги стать стройнее? В этом помогут упражнения, коррекция питания, а также косметические и косметологические процедуры. Рассказываем по порядку.

Стройные ноги с помощью зарядки

По словам специалистов, чтобы быстро уменьшить объем бедер и сделать ноги более стройными, полезно регулярно выполнять определенные упражнения.

Приседания. По 2-3 подхода в 20-30 повторений в каждом.

Приседать нужно грамотно: спина прямая, ноги широко разведены. Для усиления физической нагрузки можно использовать отягощения - гантели или гири.

Прыжки со скакалкой. По 30-45 минут. Это превосходное упражнение как для похудения, так и для укрепления мышц.

Ходьба. В интенсивном режиме по часу в день.

Такая ходьба полезна для укрепления мускулов ног, для тонуса сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а также для увеличения расхода калорий (проще говоря, вы худеете).

Выпады и махи ногами. Улучшают состояние мускулатуры нижних конечностей, избавляют от жира на бедрах.

«Велосипед». Начинайте с 2-3 подходов по 5 минут и постепенно увеличивайте время этого упражнения.

Стройные ноги с помощью питания

Эксперты убеждены: лучше всего жир сгорает, когда организм оказывается в условиях небольшого дефицита калорий.

Достаточно снизить калорийность своего привычного рациона на 15% - это заставит тело интенсивнее использовать собственные жировые запасы.

Что исключить: мучное, сладкое, копченое, полуфабрикаты и алкоголь. Тщательно контролировать потребление соли и животных жиров.

Что добавить: продукты, богатые белком, клетчаткой и медленными углеводами, а также воду (около 2 литров в сутки).

Стройные ноги за счет бьюти-процедур

Сами по себе такие процедуры существенно повлиять на процесс похудения в нужных местах не смогут, но в комплексе с другими мерами ускорят приближение к цели.

Что полезно делать: обертывания и разные виды массажа.