Шок! Мама провела 16 дней с мертвой дочкой и выложила свои фото

 

Фото: скриншот видео

21-летняя Шарлотта Шакакс и ее муж, 28-летний Аттила из Великобритании показали миру душераздирающие фотографии их последних 16 дней со своей уже умершей дочкой Эвлин.

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О том, что у ребенка хромосомная мутация, Шарлотта узнала еще на 20-й неделе беременности. В результате, когда малышка родилась в декабре 2016-го, у нее был недоразвит мозг, сужены носовые проходы, легкие и аорта.

Она не могла самостоятельно дышать, и ей невозможно было сделать операцию на сердце, необходимую для выживания.

Несмотря на это, Эвлин прожила 4 недели, но 10 января она умерла.

Однако убитые горем родители еще 12 дней оставались с ребенком в больнице, где малышка лежала в специальной кроватке с охлаждением, чтобы предотвратить тело от разложения. Так Шарлотта и Аттила смогли провести больше времени со своим чадом и даже брали ее на прогулку в коляске.

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За 4 дня до похорон паре разрешили забрать Эвлин домой.

Многие в Сети осудили Шарлотту за то, что она выложила эти фотографии на всеобщее обозрение, но женщина говорит, что хотела таким образом показать всем родителям, что у них есть возможность провести больше времени со своим ребенком.

«Так много родителей никогда не слышали о том, что они могут провести время со своими детьми вот так, и это помогает справиться с горем.

В первый месяц жизни Эвлин она была постоянно в аппарате для поддержания жизни, и я толком не могла подержать ее на руках. Хотя бы после смерти я смогла это сделать и почувствовать себя матерью».

Мама провела 16 дней с мертвой дочкой:

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