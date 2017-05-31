Экс-супруга Нила Ушакова встретила свою любовь

Елена Ушакова
 

Елена Ушакова. Фото: Ieva Čīka / LETA

Бывшая жена рижского мэра Нила Ушакова Елена на своей страничке в Facebook объявила об отношениях с неким фотографом. В комментариях к посту многие принялись поздравлять Елену, желая ей личного счастья и активно интересуясь, собирается ли девушка менять фамилию, если ее роман закончится маршем Мендельсона.

Избранника Елены зовут Dimitri Van Zeebroeck (не переводим - боимся ошибиться).

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В профиле молодого человека практически нет никакой информации о нем. Он свободный фотограф и влюблен в Ушакову.

Совпадение или нет, но

нынешний молодой человек внешне очень похож на предыдущего кавалера Елены, актера Нового Рижского театра Ивара Крастса,

с которым у девушки был приятный летний роман. Но вместе с жарой он схлынул, как заявяла сама Ушакова.

Ивар КрастсИвар Крастс. Фото: facebook.com/ivars.krasts

Экс-супруга мэра Риги Елена Ушакова

Фото: Экс-супруга мэра Риги Елена Ушакова0

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