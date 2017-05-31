Экс-супруга Нила Ушакова встретила свою любовь

Бывшая жена рижского мэра Нила Ушакова Елена на своей страничке в Facebook объявила об отношениях с неким фотографом. В комментариях к посту многие принялись поздравлять Елену, желая ей личного счастья и активно интересуясь, собирается ли девушка менять фамилию, если ее роман закончится маршем Мендельсона.
Избранника Елены зовут Dimitri Van Zeebroeck (не переводим - боимся ошибиться).
В профиле молодого человека практически нет никакой информации о нем. Он свободный фотограф и влюблен в Ушакову.
Совпадение или нет, но
нынешний молодой человек внешне очень похож на предыдущего кавалера Елены, актера Нового Рижского театра Ивара Крастса,
с которым у девушки был приятный летний роман. Но вместе с жарой он схлынул, как заявяла сама Ушакова.
Ивар Крастс. Фото: facebook.com/ivars.krastsЕще по этой теме