ФОТО: Хайди Клум в спортивной одежде и без косметики. Вы бы узнали?

Конечно, все мы привыкли видеть супермодель и телеведущую Хайди Клум в сногсшибательных нарядах, изящных туфлях на каблуке и с идеальным мейкапом, но она же, в конце концов, человек, к тому же многодетная мама. И у нее тоже есть своя обычная жизнь, свои заботы...

Папарацци удалось снять прославленную манекенщицу и маму четверых детей Хайди Клум на улицах Лос-Анджелеса, когда она направлялась со своей 8-летней дочерью Лу к стоматологу.

44-летняя немецкая супермодель была одета по-спортивному - в объемное платье-джемпер серого цвета, черные лосины и белые кроссовки Adidas.

При этом Хайди решила обойтись без макияжа и дополнила свой повседневный образ крупными очками в темной оправе. Не сказали бы, кто это, - не узнали бы сразу!

Хайди Клум на церемонии MTV: