Полураздетые VS скромницы: СМИ сравнили российских и саудовских болельщиц на ЧМ

Британское издание Daily Mail сравнило внешний вид болельщиц из России и Саудовской Аравии на матче открытия Чемпионата мира по футболу в Москве.

Журналисты отметили «колоссальный контраст» между представительницами двух стран. В то время как россиянки пришли на игру с ярким макияжем, в сверкающих топах с национальной символикой, обтягивающих майках, коротких джинсовых шортах и - как вишенка на этом торте - ярких кокошниках,

женщины из Саудовской Аравии скромно сидели в парандже или хиджабе, прикрывая лицо зеленым шарфом болельщика или медицинской маской. Кроме того, многие из них надели солнечные очки.

А чего, интересно, от них хотели? Чтобы жительницы Саудовской Аравии в отчаянии от проигрышасвоей сборной срывали с себя хиджабы? Не бывать такому никогда! Спасибо, что просто пришли на стадион - это право у них появилось лишь в январе 2018 года.