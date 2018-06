Полураздетые VS скромницы: СМИ сравнили российских и саудовских болельщиц на ЧМ

Журналисты отметили «колоссальный контраст» между представительницами двух стран. В то время как россиянки пришли на игру с ярким макияжем, в сверкающих топах с национальной символикой, обтягивающих майках, коротких джинсовых шортах и - как вишенка на этом торте - ярких кокошниках,

женщины из Саудовской Аравии скромно сидели в парандже или хиджабе, прикрывая лицо зеленым шарфом болельщика или медицинской маской. Кроме того, многие из них надели солнечные очки.

А чего, интересно, от них хотели? Чтобы жительницы Саудовской Аравии в отчаянии от проигрышасвоей сборной срывали с себя хиджабы? Не бывать такому никогда! Спасибо, что просто пришли на стадион - это право у них появилось лишь в январе 2018 года.

Check out the World cup female fans of Russia and Saudi Arabia..what a sharp contrast!

Saudi women were permitted to watch football at a stadium in the kingdom for the first time in January.

