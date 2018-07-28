Число погибших в результате лесных пожаров в Греции выросло до 85 человек

По данным местных СМИ, в четверг скончался 73-летний местный житель, который находился в реанимационном отделении. Кроме того, телеканал сообщил об обнаружении пожарными тел еще двух человек в поселке Аргира Акти в восточной части столичной области Аттика.

В Греции с начала июля стояла жаркая погода, столбик термометра поднимался до плюс 38-40 градусов. Из-за аномальной жары вокруг Афин возникло сразу несколько очагов пожаров. В среду и четверг на смену жаркой погоде пришли ливни.

В воскресенье в области Аттика было объявлено чрезвычайное положение. Сильнее всего пострадал поселок Мати в Восточной Аттике, где обнаружено большинство тел погибших. Лесной пожар, возникший на горе Пендели и раздуваемый штормовыми ветрами практически за час спустился по горному склону до моря, уничтожив все на своем пути. Были сожжены более тысячи домов и сотни автомобилей.

На борьбу с пожарами были брошены армейские подразделения. С базы ВМС на острове Саламин отправились два военно-транспортных корабля для оказания помощи людям, которые, спасаясь от огня в горных районах, собрались на пляжах в восточной части Аттики.

Сейчас большая часть пожаров потушена, последние очаги возгорания локализуют.