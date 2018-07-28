Певица Марина Ребека: "Опера — грубый бизнес"

Когда мой первый диск вышел, я не нашла его в витринах магазинов. Оказалось, компании звукозаписи заинтересованы, чтобы в витринах выставляли лишь альбомы определенных певцов. Мне кажется, это несправедливо, что компании звукозаписи лоббируют лишь избранных певцов. Когда раньше я работала с ними, они ставили меня перед фактом: вы записываете то и это. Пытались мне диктовать, а о каком творчестве тогда можно говорить?

То же со звуком. Ваш голос будет звучать хуже, или лучше в зависимости о того, кто делает микс. Когда мы с Роландо Виллазоном и Джойс Дидонато писали последний диск на Deutsche Grammophon, это было гениально. Но когда мне прислали первый вариант записи — это было совсем не то. Живой голос звучит по-другому, чем на микрофонах. Чем больше голос, тем больше микрофон прячется. И наоборот, чем меньше голос, тем больше микрофон его украшает.

Есть певцы, которые сделали карьеру на записях. Но живой голос — другое. И я поняла: есть гениальные голоса, которые не умеют записывать.

Запись — это как картина, которую вы оставляете на память истории. Я не хочу оставлять плохие картины, не соответствующие моим задумкам.

У нас будут проекты не только для меня. Но состав на проекты буду выбирать я, так как знаю, какие голоса с какими лучше сливаются и какой репертуар им подходит.

Ваш муж принимает участие в воспитании вашей дочки?

Насколько это возможно. Сейчас он в мировом турне, поэтому редко бывает в Латвии. Я в свое время переживала, что не уделяю дочке столько времени, сколько хотелось бы. Потом поняла, что ребенку нужна стабильность, постоянный детский сад, что не стоит мотать ее по гастролям. Моя мама взяла заботу о дочке на себя, и няня у нас прекрасная. Сейчас все хорошо. Хуже было бы, если бы я бросила карьеру ради дочки, и она позже чувствовала бы себя виноватой из-за моей несложившейся карьеры. А теперь Катя слушает мои оперы, "Травиату" знает наизусть и "Норму" напевает и гордится мамой. Конечно, мы скучаем друг по другу, но мои родители — золото, моему успеху я обязана им.

Вы хотели бы, чтобы ваша дочь стала певицей?

Нужно дать ей все, чтобы она потом выбирала сама. Она будет петь в хоре и играть на фортепиано и блок-флейте. Сама она говорит, что будет художницей. У нас весь дом в ее рисунках. Поживем увидим.

Как вы подзаряжаетесь энергией? Как отдыхаете?

Отдых мне сложно дается, мы недавно на Крит ездили, было очень жарко. Мне нравится с маской плавать под водой, рассматривать рыб, кораллы. В саду нравится сорники полоть — это меня успокаивает, а в голове в это время прокручиваю свои партии. И посуду мыть нравится. В общем, лежать на пляже камнем не умею.

Поп-музыку слушаете?

Да, но вместе с мужем слушать сложно — он сразу отмечает все плюсы и минусы записи. И если он слушает оперу, я не могу расслабиться, так как вслушиваюсь в звуковедение коллег.

Я слушаю разную музыку — не только поп, но и Мирей Матье, и Дассена, и "Любе", и песни советского времени, и “Prāta Vētra”, и Маризу — все подряд. Чего мне не хватает, так это тишины. Ее сложно найти. В каждом магазине своя музыка играет, да еще так громко, что и на шопинг не сходишь. Везде шум, гам, хочется отключиться от этого.​​​

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