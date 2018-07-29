В десятках городов тысячи россиян вышли на митинги против пенсионной реформы

Они стали частью общероссийского митинга "Нет пенсионной реформе", организованного КПРФ. К акциям присоединились представители разных политических сил и движений, в том числе "Яблока", "Левого фронта", а также попытались присоединиться сторонники Алексея Навального. В разных городах в митингах приняли участие от нескольких сотен до нескольких тысяч человек.

В Москве, по оценке "Эха Москвы", в акции приняло участие больше 10 тысяч человек. У полиции более скромные данные - 6500 человек.

Согласованный с властями митинг проходил на проспекте академика Сахарова. Участники акции принесли с собой баннеры и плакаты, призывающие защитить пенсионеров, отменить повышение пенсионного возраста и провести референдум по этому вопросу. Пришедшие выкрикивали лозунги об отставке правительства и призывали к роспуску Госдумы, передает "Интерфакс".

В акции принимали участие представители фракции КПРФ, "Левого фронта", объединения Народно-патриотического союза России, движения Социалистическая альтернатива и активисты по защите прав обманутых дольщиков, Российское социалистическое движение.

В Петербурге свой протест пришли выразить около 1500 человек, передает "Фонтанка". Издание отмечает, что это первый согласованный протест против пенсионной реформы в Северной столице. Люди пришли с лозунгами "Пенсии для живых, а не для мертвых", "Правительство РФ опасно для общества", "Не хочу умереть на работе", "Пенсионная реформа - ограбление населения" и другие. Активисты "Открытой России" выбросили в мусорное ведро портреты депутатов, проголосовавших за пенсионную реформу.

В Новосибирске, по оценке "Тайги.инфо", в митинге приняли участие 2000-2500 человек. Полиция, в свою очередь, насчитала лишь 1200 протестующих. Но, как отмечает "Тайга", в любом случае это крупнейшая акция с начала волны летних протестов в Новосибирске.

В Омске более 600 человек пришли на митинг спортивному комплексу "Арена Омск". В толпе мелькали флаги партии КПРФ, среди собравшихся немало людей в возрасте и омичей предпенсионного возраста, пишет "КП-Омск". Издание отмечает, что ранее аналогичный митинг прошел более масштабно и собрал, по неподтвержденным данным, несколько тысяч омичей.

В Ростове-на-Дону митинг прошел на площади Ленина, передает 161.ru. Судя по фото, в нем приняли участие несколько сотен человек. Митинги сегодня прошли в других городах Ростовской области - Новочеркасске, Таганроге, Аксае, Сальске и в Каменск-Шахтинском.

В Пскове на митинге полицейские отобрали у депутата областного собрания от КПРФ Виктора Дули плакаты с надписями "Путин - главный враг России" и "Единая Россия голосует за грабеж народа", сообщает "МБХ медиа".

Во Владивостоке, по информации УВМД России по Приморскому краю, на митинге КПРФ присутствовало около 300 человек. Кроме того, часть из этих 300 присутствующих - китайские туристы, которые пришли посмотреть на митинг, передает Vladnews. При этом после митинга были задержаны двое активистов штаба Алексея Навального, сообщает "Медиазона" со ссылкой на одну из задержанных Екатерину Васильеву. По словам Васильевой, активисты хотели выступить на митинге, но организаторы в грубой форме отказали им в этом. Позже активисты узнали о задержании одного из своих соратников Лария Литвинова.

Согласованные митинги также прошли в Челябинске, Сургуте, Барнауле, Краснодаре, Владивостоке, Петрозаводске, Владимире, Самаре, Оренбурге, Ижевске, Томске, Ангарске Вологде и других городах.

Правительственный законопроект, предполагающий повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, прошел первое чтение в Госдуме 19 июля. Ко второму, запланированному на осень, будут собираться предложения по доработке документа, которые хотят зафиксировать в виде поправок.