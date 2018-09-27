Жители Латвии старше 40 лет могут бесплатно проверить здоровье сердца

Открывая сегодня информационную кампанию "Бесплатная проверка сердца у семейного врача", министр здравоохранения Анда Чакша подчеркнула важность ранней диагностики сердечно-сосудистых заболеваний, и призвала жителей воспользоваться предоставленной в рамках кампании возможностью проверить здоровье своего сердца.

Программа предлагает в дополнение к ежегодному профилактическому осмотру у семейного врача пациентам в возрасте 40, 45, 50, 55, 60 и 65 лет бесплатно один раз проверить риски сердечно-сосудистых заболеваний по методу SCORE.

Улучшение профилактики и ранняя диагностика сердечно-сосудистых заболеваний повысят продолжительность жизни людей, отметила Чакша. В 2017 году от сердечно-сосудистых заболеваний в Латвии умерли более 15 тысяч жителей.