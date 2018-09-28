Кредиторы "ABLV Bank" подали требования на сумму более 2 млрд евро

Кредиторы ликвидируемого "ABLV Bank" подали требования на сумму более 2 млрд евро, что составляет 98% всех его обязательств, сообщили в банке.
В целом на предложение ликвидаторов банка подавать требования до 18 сентября откликнулись почти 3300 кредиторов.
В банке подчеркнули, что закон о кредитных учреждениях не устанавливает конкретного срока подачи требований кредиторов, поэтому те из них, кто не успел подать требования до 18 сентября, могут сделать это и в дальнейшем, но претендовать на выплату требований будут позже.
"Ликвидационный комитет положительно оценивает достигнутый результат. Несмотря на относительно короткий период подачи требований кредиторов, получен почти максимально возможный объем требований", - сказал ликвидатор "ABLV Bank" Арвид Костомаров.
Для проверки требований кредиторов потребуется не менее трех месяцев, поэтому первые выплаты вкладчикам, у которых после начала процесса ликвидации вклады в банке были больше гарантированной государством суммы возмещений, могут начаться в январе 2019 года. Первыми выплаты получат физические лица, микропредприятия, малые и средние предприятия. Выплаты будут производиться под строгим надзором Комиссии рынка финансов и капитала.