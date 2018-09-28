Кредиторы "ABLV Bank" подали требования на сумму более 2 млрд евро

В целом на предложение ликвидаторов банка подавать требования до 18 сентября откликнулись почти 3300 кредиторов.

В банке подчеркнули, что закон о кредитных учреждениях не устанавливает конкретного срока подачи требований кредиторов, поэтому те из них, кто не успел подать требования до 18 сентября, могут сделать это и в дальнейшем, но претендовать на выплату требований будут позже.

"Ликвидационный комитет положительно оценивает достигнутый результат. Несмотря на относительно короткий период подачи требований кредиторов, получен почти максимально возможный объем требований", - сказал ликвидатор "ABLV Bank" Арвид Костомаров.