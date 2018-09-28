Сб, 29.09.2018
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Работники судна от Латвийского пароходства спасли в океане тонущего человека

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ФОТО: Caro/ScanPix

Персонал судна "Asphalt Splendor", принадлежавшего дочернему предприятию Латвийского пароходства, спас человека на терпящей бедствие в океане лодке. Он путешествовал на самодельной лодке по двум океанам из Нью-Йорка в Шотландию.

Представители компании "LSC" проинформировали, что шотландский путешественник Данкан Хачинсон-Марейс в рамках социального проекта отправился на лодке по океанам, но попал в передрягу.

22 сентября "Asphalt Splendour" получил информацию от береговой охраны о человеке, который, возможно, остался без связи. Семья Хачинсона-Марея проинформировала службы, что на лодке отказали аккумуляторы.

"В ходе спасательной операции моряками пришлось столкнуться со сложностями - было темно и трудно установить визуальный контакт с лодкой, кроме того, дул сильный ветер, однако в конце концов операция увенчалась успехом, - заявили представители компании.

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