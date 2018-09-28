Работники судна от Латвийского пароходства спасли в океане тонущего человека

Представители компании "LSC" проинформировали, что шотландский путешественник Данкан Хачинсон-Марейс в рамках социального проекта отправился на лодке по океанам, но попал в передрягу.

22 сентября "Asphalt Splendour" получил информацию от береговой охраны о человеке, который, возможно, остался без связи. Семья Хачинсона-Марея проинформировала службы, что на лодке отказали аккумуляторы.