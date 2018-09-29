МВД взялось за проституцию: так больше не может продолжаться

Она отметила, что люди нередко задают ей вопрос, разрешена в Латвии проституция и на этот вопрос нельзя ответить односложно. Фактически проституция "ограничено разрешена".

Секретарь поясняет, что по этой причине МВД в сотрудничестве с другими минстерствами готовит изменения для регулировки этого вопроса - не только на уровене правительственных документов, но и в законе.

Силиня считает, что аргумент, мол, мнение о проституции незыблимо - в прошлом. Противникам запрета проституции она посоветовала задуматься, есть ли люди, которые мечтают заниматься этим еще с детства или дейтствительно ли профессия "ночной бабочки" - всегда свободный выбор женщины.

Она уверена, что данное явление - враг чести и достоинству человека, а также угроза обществу и стабильности семьи.

В то же время руководитель Центра "Марта" Илута Лусе говорит о том, что в 21 веке недопустимо думать о том, что, мол, проституция - древнейшая профессия и туда идут по собственному желанию. В конце концов надо спрашивать с настоящих преступников, занимающихся торговлей людьми.