МВД взялось за проституцию: так больше не может продолжаться

Проституция в Латвии "ограничено разрешена", однако и это положение надо менять - уверена парламентский секретарь МВД Эвия Силиня, которая вчера выступила на международной конференции по борьбе с сексуальной эксплуатацией, прошедшей в Риге.
Она отметила, что люди нередко задают ей вопрос, разрешена в Латвии проституция и на этот вопрос нельзя ответить односложно. Фактически проституция "ограничено разрешена".
Секретарь поясняет, что по этой причине МВД в сотрудничестве с другими минстерствами готовит изменения для регулировки этого вопроса - не только на уровене правительственных документов, но и в законе.
Силиня считает, что аргумент, мол, мнение о проституции незыблимо - в прошлом. Противникам запрета проституции она посоветовала задуматься, есть ли люди, которые мечтают заниматься этим еще с детства или дейтствительно ли профессия "ночной бабочки" - всегда свободный выбор женщины.
Она уверена, что данное явление - враг чести и достоинству человека, а также угроза обществу и стабильности семьи.
В то же время руководитель Центра "Марта" Илута Лусе говорит о том, что в 21 веке недопустимо думать о том, что, мол, проституция - древнейшая профессия и туда идут по собственному желанию. В конце концов надо спрашивать с настоящих преступников, занимающихся торговлей людьми.
Например, в Швеции в закондательстве прописаны наказания и для использующих услуги проституток. Литва и Эстонии сейчас на пути общественных дискуссий на тему как снизить уровень проституции, Латвии также следует подключится к ним - считают эксперты.