В Ригу прибыл первый поезд Киев-Минск-Вильнюс-Рига

Во время прибытия поезда играл духовой оркестр, люди снимали это событие на видео.

Сегодня поезд отправится обратно в Киев.

Первым рейсом ехали около 200 пассажиров, что составляет более 60% количества доступных мест. По расчетам оператора поезда на территории Латвии ООО "LDz Cargo", интерес пассажиров к первому рейсу был достаточным, чтобы сделать вывод о востребованности маршрута.

Следующие рейсы поезда из Киева запланированы на 4, 12, 18 и 26 октября, 2, 8, 16, 22, 30 ноября и 6 декабря. Из Риги поезд будет отправляться 5, 13, 19 и 27 октября, 3, 9, 17 и 23 ноября, 1 и 7 декабря.

Новый маршрут открыт в сотрудничестве между железнодорожными предприятиями Украины, Белоруссии, Латвии и Литвы и до конца года останется пилотным проектом. На территории Латвии его оператором является ООО "LDz Cargo".