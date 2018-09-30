Предвыборные обещания партий не решают проблем высшего образования

Число вузов

Один из вопросов, о котором высказывались практически все партии - число вузов. В Латвии насчитывается 16 государственных и 11 частных вузов, 900 программ обучения. Почти все крупнейшие партии предлагают решение. Самое радикальное - предложение KPV LV создать один государственный университет, снизив число программ с 900 до 300.

Бывший министр образования и науки Роберт Килис, который неудачно пытался снизить число школ, поясняет - столь драконовские меры просто невозможны: "Тогда должно быть правительство одной партии. Вузы принадлежат разным министерствам, и это будет политическая борьба".

Из крупнейших партий за объединение высказались также "Attīstībai/Par!" и "Согласие". Первые многое не объясняют, а представители "Согласия" публично предложили идею о четырех вузах государственного уровня и региональных, приспособленных под нужды конкретного региона.

Открытость миру

5% академического персонала государственных вузов - иностранцы. В крупнейшем вузе (ЛУ) - всего 1%. Для сравнения - в Тартусском университете привлечение иностранцев поставили как цель, и теперь 10% академического персонала - приехали из-за рубежа. Крупнейшие политические силы в этом вопросе разделились на два лагеря. Партии, находящиеся в правительстве сейчас, считают, что в законе ничего менять не надо. Уже сейчас иностранцы без знания государственного языка могут работать в Латвии. Но это только часть правды. В законах четко указано - всем профессорам, ассоциированным профессорам, доцентам надо знать латышский язык идеально. Привлечение иностранцев делают возможным несколько сложно сформулированных исключений. "Согласие" и Attīstībai/Par! предлагают ограничения снять. Новая консервативная партия обещает привлечь международные научные умы. Правда, конкретные механизмы не предлагают и эти партии.

Разделение бюджетных мест

Система, в рамках которой части студентов приходится платить за образование, а другие попадают на так называемые "бюджетные места", хотят ликвидировать две крупные партии. "Согласие" предлагает отменить плату за обучение только в государственных вузах, Attīstibai/par - во всех. Национальное объединение предлагает бесплатное образование в важных для народного хозяйства направлениях, СЗК - дополнительные бюджетные места в точных науках, Новая консервативная партия обещает студентам точных наук дополнительные стипендии.