a. Снимаю

b. Жилье в собственности

c. Я занял часть чужого дома. Но мы не будем это обсуждать.

3. Друг рассказал вам секрет. Ваши действия:

a. Сохраню секрет в тайне, как обещал

b. Буду сплетничать

c. Сохраню секрет в моем досье секретов до тех пор, пока его ценность не превысит ценность самого друга.

4.Как вы поддерживаете себя в форме?

a. У меня есть приложение на телефоне со спортивными танцами. Но реклама в нем надоедливая, поэтому я его не открываю

b. Я бегаю

c. Мой партнер по тренировке переодевается в медведя, и мы боремся по три часа каждый день.

5. Ваши американские друзья предлагают пойти в пиццерию, но вы бы хотели поесть китайской еды. Что делать?

a. Пицца - это неплохо. В любом случае, я всегда могу заказать салат

b. Соглашусь поесть в разных местах и встретиться с друзьями позже, чтобы что-нибудь выпить

c. Закажу рекламу в "Фейсбуке". Пусть мои друзья увидят в своих аккаунтах рекламу, где Хиллари Клинтон целуется с мускулистыми сатаной, и слоганом "Пицца для предателей белой расы".

6. Первый день на новой работе. Ваши действия:

a. Попробую слиться с толпой и не буду привлекать внимания

b. Буду профессиональным и решительным. Меня наняли не наблюдать, а работать

c. Появлюсь топлес с арбалетом и верхом на верблюде (или любом другом большом животном).

ОТВЕТЫ

Большинство A. В вас нет ни одного процента Путина. Вы можете читать эту книгу без всякого риска для себя и для мира. Следуя примеру Путина, вы можете стать более успешной и динамичной личностью.

Большинство B. На первый взгляд кажется, что вы вполне сбалансированная личность. Но в вас все же есть немного от Путина. Читайте эту книгу внимательно и следите за своим поведением. Переставайте читать, как только вы заметите, что плетете интриги больше 50 минут в день.