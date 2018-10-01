В Великобритании на днях вышла книга Роба Сиерса под названием "Владимир Путин: лайф-коуч". Эта книга построена по стандартному шаблону пособий по саморазвитию. В ней, например, "президент РФ" советует "избавляться от токсичных отношений", "поддерживать старых друзей" и "выходить за пределы своих границ".
Среди советов, которые в книге даются якобы от лица Путина, есть, например, такие:
"Будь тем диктатором, которым ты всегда хотел быть"
и "Возможно, ты не держишь Кремль в железной хватке, но подражая человеку, который это делает, ты сможешь взять под контроль свою жизнь и тех, кто тебя окружает".
В предисловии к книге говорится, что издатель и автор долго думали, прежде чем выпустить книгу. По их словам, после публикации книги велик риск того, что по всему миру появится множество "мини-Владимиров", которые захотят "контролировать свой маленький уголок планеты".
"Многие люди в Великобритании, США и других странах восхищаются Путиным и воспринимают его как ролевую модель. При этом большинство его поклонников на Западе не понимают, что именно делает российский президент. Представив Путина в образе калифорнийского коуча, я пытаюсь дать им это понимание", - рассказал Сиэрс Русской службе BBC.
Want to come out on top? Control your personal narrative? Silence your enemies? Take advice from the ultimate leadership icon of the 21st century.— Foyles Bookshop (@Foyles) September 26, 2018
Vladimir Putin: Life Coach, out from @canongatebooks. Buy it now: https://t.co/vq50NcjLRC #BemorePutin pic.twitter.com/nRCSUvf8Qn
По его словам, главный вопрос, которым он задавался при работе над книгой - действительно ли Владимир Путин имеет стратегию и продумывает каждый свой шаг, или многие вещи происходят случайно. После написания книги Сиерс пришел к выводу, что первое все же более вероятно.
Еще в книге есть тест, определяющий, "насколько вы Путин". Но автор предупреждает: если глядя на выступления российского президента, вы чувствуете внутреннюю общность с ним, вам нельзя читать эту книгу.
При чтении этих советов ваш "внутренний Путин" будет набирать силу, и в конечном итоге вы можете потерять над ним контроль.
Набраться президентской мудрости можно всего за 10 долларов.
Книгу уже можно найти на полках в магазинах Европы, США, Индии, Южной Америки, Австралии и Новой Зеландии.
Роб Сиерс - креативный директор лондонского рекламного агентства McCann Enterprise. В 2017 году он выпустил книгу "стихов" президента США Дональда Трампа, которые были составлены из твитов американского лидера и цитат из его выступлений.
A tip from Vladimir Putin, the life coach :) pic.twitter.com/Rvrog6IcJi— Paz Zarate (@pyz30) September 22, 2018
Тест "Насколько вы Путин"
Если Вы не уверены, живет в Вас Путин или нет, перед чтением стоит пройти тест "Насколько Вы Путин", разработанный автором книги Робом Сиерсом.
1. Какая ваша любимая игра?
a. Шашки
b. Шахматы
c. Покер. Но вместо карт - живые люди, а вместо ставок - судьбы народов.
2. Вы снимаете жилье или у вас есть свой дом, квартира?
a. Снимаю
b. Жилье в собственности
c. Я занял часть чужого дома. Но мы не будем это обсуждать.
3. Друг рассказал вам секрет. Ваши действия:
a. Сохраню секрет в тайне, как обещал
b. Буду сплетничать
c. Сохраню секрет в моем досье секретов до тех пор, пока его ценность не превысит ценность самого друга.
4.Как вы поддерживаете себя в форме?
a. У меня есть приложение на телефоне со спортивными танцами. Но реклама в нем надоедливая, поэтому я его не открываю
b. Я бегаю
c. Мой партнер по тренировке переодевается в медведя, и мы боремся по три часа каждый день.
5. Ваши американские друзья предлагают пойти в пиццерию, но вы бы хотели поесть китайской еды. Что делать?
a. Пицца - это неплохо. В любом случае, я всегда могу заказать салат
b. Соглашусь поесть в разных местах и встретиться с друзьями позже, чтобы что-нибудь выпить
c. Закажу рекламу в "Фейсбуке". Пусть мои друзья увидят в своих аккаунтах рекламу, где Хиллари Клинтон целуется с мускулистыми сатаной, и слоганом "Пицца для предателей белой расы".
6. Первый день на новой работе. Ваши действия:
a. Попробую слиться с толпой и не буду привлекать внимания
b. Буду профессиональным и решительным. Меня наняли не наблюдать, а работать
c. Появлюсь топлес с арбалетом и верхом на верблюде (или любом другом большом животном).
ОТВЕТЫ
Большинство A. В вас нет ни одного процента Путина. Вы можете читать эту книгу без всякого риска для себя и для мира. Следуя примеру Путина, вы можете стать более успешной и динамичной личностью.
Большинство B. На первый взгляд кажется, что вы вполне сбалансированная личность. Но в вас все же есть немного от Путина. Читайте эту книгу внимательно и следите за своим поведением. Переставайте читать, как только вы заметите, что плетете интриги больше 50 минут в день.
Большинство С. Вы уже Путин. Мы, как, впрочем, и все остальные на планете, не можем вас остановить. Но ради будущего призываем вас сдать эту книгу в макулатуру и не читать ни одной главы.