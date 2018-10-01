Форт Трамп: Польша ждет тысячи военных США

"Мы думаем о тысячах, а не о сотнях военных… Весна будет ключевой по этому вопросу; сложность дела заключается в рабочих переговорах, результатом которых будет доклад Конгресса США", - сказал Шатковский, отвечая на вопрос о масштабах возможной постоянной военной базы США в Польше.

Как известно, Польша предложила американцам несколько мест расположения баз и обязалась потратить средства на инфраструктуру. Вице-председатель Министерства обороны Польши также сказал, что речь идет, в частности, о казармах и полигонах с инфраструктурой, а также склады и сервисные помещения, важным также является возможность использования оружия на полигонах. По его мнению, у Польша большие возможности по этому вопросу, чем другие государства, передает Korrespondent.net.