В ОБСЕ назвали число жертв среди детей на Донбассе

"СММ ОБСЕ огорчена из-за сообщения о том, что на этих выходных на востоке Украины погибли трое детей и двое были травмированы. По меньшей мере 23 детей получили травмы или были убиты только в 2018 году. Дети продолжают быть жертвами продолжительного конфликта", – говорится в сообщении наблюдателей.