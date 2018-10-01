Видео: В Китае взорвали 1,5-километровый мост

В китайской провинции Цзянси подорвали мост, длина которого составляет 1577 метра. Об этом сообщает China Xinhua News.
На странице издания в Twitter появилось видео демонтажа. Мост над рекой Гань был взорван при помощи контролируемого взрыва. На него потратили несколько тонн взрывчатки.
Местные власти приняли решение демонтировать постройку из-за плохого состояния, которое могло быть опасным для автомобилистов.
1,577-meter-long bridge demolished within seconds in controlled explosion. The bridge was evaluated as unsafe due to increasing traffic pic.twitter.com/FCgydzgwUA— China Xinhua News (@XHNews) 30 сентября 2018 г.
Мост был введен в эксплуатацию в 1995 году. На его месте планируют построить сооружение 2211 метров в длину. Завершить строительство нового шестиполосного моста собираются в 2021 году.