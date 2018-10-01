Видео: В Китае взорвали 1,5-километровый мост

На странице издания в Twitter появилось видео демонтажа. Мост над рекой Гань был взорван при помощи контролируемого взрыва. На него потратили несколько тонн взрывчатки.

Мост был введен в эксплуатацию в 1995 году. На его месте планируют построить сооружение 2211 метров в длину. Завершить строительство нового шестиполосного моста собираются в 2021 году.