Вт, 2.10.2018
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Видео: В Китае взорвали 1,5-километровый мост

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ФОТО: скриншот видео

В китайской провинции Цзянси подорвали мост, длина которого составляет 1577 метра. Об этом сообщает China Xinhua News.

На странице издания в Twitter появилось видео демонтажа. Мост над рекой Гань был взорван при помощи контролируемого взрыва. На него потратили несколько тонн взрывчатки.

Местные власти приняли решение демонтировать постройку из-за плохого состояния, которое могло быть опасным для автомобилистов.

Мост был введен в эксплуатацию в 1995 году. На его месте планируют построить сооружение 2211 метров в длину. Завершить строительство нового шестиполосного моста собираются в 2021 году.

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