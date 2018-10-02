В Барселоне на митинги вышли 180 тысяч человек

Власти страны признали митинг незаконным, а организаторов из правительства объявили вне закона. Шествие проводилось под лозунгом Восстановим первое октября, митингующие прошли от площади Каталонии до здания парламента автономного сообщества.

После окончания официальной части некоторые участники акции вступили в противостояние с силовиками. Активисты начали бросать в полицейских краску, флаги, бутылки, сносить металлические заграждения, выставленные для безопасности. Происходили также конфликты между самими митингующими.

Сотрудники полиции применили силу против участников акции протеста и провели задержания. Глава испанского МИД Жозеп Баррель призвал каталонское руководство обеспечить порядок в автономном сообществе.