Главный судья Латвии: мы еще не поднялись на следующую ступень развития демократического общества

С точки зрения международного права это очень важно, поскольку иначе Латвии нет смысла поддерживать свое постоянное требование о том, что она была незаконно оккупирована и соответственно, что мы наследуем и что не наследуем после ухода СССР.

Пока случаев отступления от этого принципа не было, и, я надеюсь, не будет.

- Время от времени появляется мнение, что судьи в Латвии должны все же специализироваться, так как не все достаточно компетентны в рассмотрении хозяйственных споров, и адвокаты, которые в свою очередь специализируются, могут их "обыграть". Следует ли Латвии идти к такой модели судов или она все-таки не подходит для такой маленькой страны, как Латвия?

- Известная специализация все же есть. Есть судьи, работающие с гражданскими делами, и работающие с уголовными делами. Есть у нас и специальные административные суды.

Я рассматриваю этот вопрос с точки зрения своего опыта в Европейском суде по правам человека, где нам приходилось рассматривать иски самого разного характера, и в Конституционном суде, где в один день у нас может быть гражданско-процессуальное дело, в другой - дело о статусе государственного должностного лица для администраторов неплатежеспособности, в третий - о территориальной планировке. Именно поэтому должность судьи должна быть конечным пунктом карьеры юриста. В Конституционном суде очень важно также, чтобы у каждого судьи был опыт и педагогической работы, и научной работы и исследований. А если он еще и "пообтерся" в мире, то вообще прекрасно.

Мой опыт свидетельствует, что если судья находится уже в такой стадии своей жизни, то он справляется со всеми юридическими вопросами.

- Ранее в интервью вы касались вопроса о государственной тайне. Как вы считаете, судьи Конституционного суда должны иметь возможность получить допуск к гостайне? Не помешает ли это при рассмотрении дел?

- Не помешает. Компетенция Конституционного суда своеобразная. Он не решает, в какие моменты конкретное лицо нарушило Конституцию - это не входит в его компетенцию. Мы рассматриваем проблему правомочности закона. Поэтому реально допуск к гостайне может быть и не нужен.

Вопрос в другом - понимаем ли мы статус судьи Конституционного суда? Тут мы возвращаемся к тому, с чего начали. К тому, что

Конституционный суд - последний конституционный орган в государстве, который может сказать, что тот или иной закон не отвечает Конституции.

Все могут постараться применить это мерило, продвигая законопроект, голосуя в Сейме, но только Конституционный суд общепризнанным юридическим методом определит, отвечает он Конституции или нет. Это особая и сравнительно современная в истории европейской демократии функция. Между прочим, в Латвии эта идея появилась уже тогда, когда Конституционное собрание работало над созданием Конституции.

Поэтому если возникает такая необходимость, у судьи Конституционного суда по определению должен быть такой допуск. Причем тут я отделила бы судей Конституционного суда от депутатов и министров, которые определяют политику. До сих пор вопрос о допуске судей Конституционного суда к гостайне не решен.

- Каково ваше мнение о таком понятии, как конституционная идентичность, и о роли Конституционного суда в ее формировании?