Пострадавший от пожара в Балтийском море паром сам дойдет до Литвы
2 октября 2018, 19:18
Представитель Росморречфлота Алексей Кравченко заявил, что пассажирский паром под флагом Литвы, который пострадал при пожаре в Балтийском море, самостоятельно дойдет до Литвы после произошедшего, передает РИА «Новости».
«Паром двигается на одном двигателе самостоятельно в сторону Клайпеды, через полтора часа они ожидают спасательное судно Литвы и в его сопровождении продолжат путь», — сказал Кравченко, передает Gazeta ru.
Он подчеркнул, что спасательный координационный центр в Калининграде на основании этого принял решение о прекращении поисково-спасательной операции.