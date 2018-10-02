Ср, 3.10.2018
У меня может странная ассоциация, но Рига у меня ассоциируется с хлебом. Алина Астровская, "Орел и Решка"

Пострадавший от пожара в Балтийском море паром сам дойдет до Литвы

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ФОТО: скриншот с youtube.com

Представитель Росморречфлота Алексей Кравченко заявил, что пассажирский паром под флагом Литвы, который пострадал при пожаре в Балтийском море, самостоятельно дойдет до Литвы после произошедшего, передает РИА «Новости».

«Паром двигается на одном двигателе самостоятельно в сторону Клайпеды, через полтора часа они ожидают спасательное судно Литвы и в его сопровождении продолжат путь», — сказал Кравченко, передает Gazeta ru.

ФОТО: скриншот с youtube.com

Он подчеркнул, что спасательный координационный центр в Калининграде на основании этого принял решение о прекращении поисково-спасательной операции.

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