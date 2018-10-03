На набережной Лондона упавшая с 27-го этажа стеклянная панель убила пешехода

Погибшим оказался 53-летний водитель автобуса компании Clarkes Of London Мик Феррис, пишет The Evening Standard. Стекло, обрамленное металлической оконной рамой, упало ему на голову, пролетев вниз более 75 метров. В момент происшествия Феррис находился на работе и направлялся к своему автобусу, стоявшему неподалеку.

Трагедия произошла на берегу Темзы напротив знаменитого художественного музея "Британская галерея Тейт" и поблизости от здания парламента, сообщает ТАСС.

59-летний сборщик металлолома Пэдди Райли оказался на месте происшествия вскоре после трагедии. "Повсюду была кровь и куски плоти. Это было очень тягостно", - сказал он, передает Newsru.com.

Пентхаус на последнем, 27-м этаже здания, отуда упала рама, был не заселен. А стоимость 252 квартир с двумя, тремя и четырьмя спальнями в элитном комплексе The Corniche колеблется от 2,7 млн до 6,25 млн фунтов стерлингов.