Ср, 3.10.2018
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Названа причина смерти трех латвийских рыбаков в Ирландии

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ФОТО: Sputnik/Scanpix

Новостной портал The Irish Times сообщает, что результаты вскрытия показали, что трое латвийских рыболовов утонули. Тела мужчин были найдены в ирландском порту Кунанас, в графстве Керри. 

Еще ожидаются результаты токсикологической экспертизы и другие анализы, однако источники информационного портала указывают на то, что нет ничего, указывающего на другие обстоятельства или причины смерти.

Ирландская полиция общается с семьями умерших, чтобы помощь решить вопросы, связанные с организацией похорон и доставкой тел на родину.

Самому молодому из утонувших мужчин, Юрийсу Бурцеусу было 30 лет, он недавно женился. Погибший работал на мусороперерабатывающем предприятии в Килларни, которое опубликовало некролог о сотруднике. 

The Irish Times сообщает, что вместе с Юрийсом утонули 57-летний Анатолий Теванс и 38-летний Валерий Климетьев.  

Ирландская полиция и местные жители выражают удивление о причинах поизошедшего и о том, как перевернутая лодка несколько часов была никем не замечена. 

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