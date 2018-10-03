Названа причина смерти трех латвийских рыбаков в Ирландии

Новостной портал The Irish Times сообщает, что результаты вскрытия показали, что трое латвийских рыболовов утонули. Тела мужчин были найдены в ирландском порту Кунанас, в графстве Керри.
Еще ожидаются результаты токсикологической экспертизы и другие анализы, однако источники информационного портала указывают на то, что нет ничего, указывающего на другие обстоятельства или причины смерти.
Ирландская полиция общается с семьями умерших, чтобы помощь решить вопросы, связанные с организацией похорон и доставкой тел на родину.
Самому молодому из утонувших мужчин, Юрийсу Бурцеусу было 30 лет, он недавно женился. Погибший работал на мусороперерабатывающем предприятии в Килларни, которое опубликовало некролог о сотруднике.
The Irish Times сообщает, что вместе с Юрийсом утонули 57-летний Анатолий Теванс и 38-летний Валерий Климетьев.
Ирландская полиция и местные жители выражают удивление о причинах поизошедшего и о том, как перевернутая лодка несколько часов была никем не замечена.