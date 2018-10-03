Исследование: у 37% работников зарплата выросла в течение года

Эксперты агентства прогнозируют, что "разогрев" рынка труда в Латвии продолжится, и рост зарплат будет самым быстрым за последние годы. Это связано в том числе с увеличением минимальной зарплаты и легализацией зарплат в ряде отраслей.

Готовность работников к смене работы остается сравнительно высокой. Почти четверть, или 23% работников, обдумывают возможность сменить свою нынешнюю работу, а 10% не высказали конкретного мнения по этому вопросу. 66% не готовы менять работу. По сравнению с 2016 годом работники чаще дают на вопрос о смене работы однозначно отрицательный ответ.

Работники из группы риска, выражающие готовность сменить работу, - это чаще молодые люди (18-24 лет), а также работники с низкой зарплатой (до 500 евро на руки).

Готовность сменить работу реже выражают работники старшего возраста (55-65 лет), те, кто работает на предприятии более 10 лет, а также работники с зарплатой более 1000 евро на руки.

32% опрошенных считают, что с учетом их нынешней должности и сферы деятельности у них выросли возможности найти лучше оплачиваемую работу, а 52% так не считают. Традиционно более уверены в возможности найти лучше оплачиваемую работу молодые люди, те, кто работает на предприятии недолго, работающие в частном секторе.

45% работников после уплаты налогов хотели бы получать на руки 1238 евро, а по данным Центрального статистического управления средняя зарплата на руки во втором квартале составляла 743 евро.