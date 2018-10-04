Сейм принял поправки, ограничивающие выдачу "быстрых" кредитов

За поправки проголосовали 90 парламентариев, проголосовавших против и воздержавшихся не было.

Депутаты отклонили предложение комиссии Сейма по народному хозяйству, охране среды, аграрной и региональной политике смягчить эти ограничения, которое было одобрено во втором чтении. Принятые сегодня поправки предусматривают, что установленные для потребителя общие кредитные расходы, превышающие 0,07% в день от суммы кредита, можно считать несоразмерными и не отвечающими честной деловой практике.

Согласно действующему закону, не отвечающими требованиям считаются общие кредитные расходы, превышающие 0,55% в день от суммы кредита с первого по седьмой день его использования, 0,25% - с восьмого по 14-й и 0,2% - с 15-го дня использования кредита. В договорах, предусматривающих выплату кредита до востребования или срок выплаты свыше 30 дней, не отвечающими требованиям считаются расходы, превышающие 0,25% в день от суммы кредита.

Согласно принятым поправкам, сумма договора о кредитовании потребителей, заключенного на срок до 30 дней и предусматривающего выплату кредита одним платежом, не может превышать 50% установленной в Латвии минимальной зарплаты или 215 евро, а срок выплаты кредита запрещено продлевать больше двух раз.

Чтобы кредитор мог оценить платежеспособность потребителя, установлено, что на полученной от самого потребителя информации можно основываться только в том случае, когда она является достаточной и документально обоснованной. Кредитор обязан также при посредничестве бюро кредитной информации взаимно обмениваться сведениями об обязательствах потребителя и поручителя и о ходе их выполнения.