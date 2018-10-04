Предпринимателя отправили за решетку за уклонение от уплаты налогов

Мужчина был руководителем некоего предприятия и единственным лицом, имевшим право подписи при подаче декларации предприятия в Службу госдоходов. Он не перечисли в госбюджет начисленный налог на добавленную стоимость (НДС), несмотря на то, что в распоряжении предприятия были достаточные денежные средства.

Он также декларировал в полном размере не все фактически осуществленные сделки, тем самым сократив общую облагаемую налогами сумму сделок, и не уплатил за них НДС.

Сумма причиненного таким образом госбюджету ущерба достигла не менее 204 тыс. евро.

В мае 2018 года Суд Видземского предместья Риги приговорил этого предпринимателя к лишению свободы условно. Прокурор опротестовал приговор суда. Рижский окружной суд удовлетворил протест и приговорил мужчину к реальному лишению свободы на срок пять месяцев.