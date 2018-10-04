Документы КГБ будут опубликованы в интернете в этом году

Сейм сегодня в окончательном чтении принял закон о публикации документов Комитета госбезопасности (КГБ) в интернете в этом году.
Будут опубликованы агентурные картотеки, картотека учета внештатных оперативных сотрудников и телефонные книжки работников КГБ, содержащие информацию о штатных сотрудниках и имеющиеся в архивах описания Центрального комитета компартии Латвии.
Центру документирования последствий тоталитаризма поручено до 3 декабря передать документы Латвийскому национальному архиву для публикации на его сайте до 31 декабря 2018 года.
С 1 мая 2019 года планируется публикация и других документов КГБ.
Планируется опубликовать журналы регистрации личных и рабочих дел агентов КГБ, исключенных из органов агентов и резидентов и материалы неудавшейся вербовки, а также оперативные дела КГБ и другие документы КГБ и его предшественников.
Из закона исключена норма о том, что документы КГБ после их научного изучения будут публично доступны в установленном Кабинетом министров объеме и порядке.
31 мая 2018 года Комиссия по научному изучению документов КГБ Латвийской ССР подала в Кабинет министров заключительный доклад об обнародовании документов КГБ. Комиссия составила график публикации этих документов на несколько лет, но он носит лишь рекомендательный характер.
Бюро по защите Сатверсме возражает против публикации документов КГБ в интернете, так как считает, что она может подорвать доверие к спецслужбам.