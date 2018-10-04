Документы КГБ будут опубликованы в интернете в этом году

Будут опубликованы агентурные картотеки, картотека учета внештатных оперативных сотрудников и телефонные книжки работников КГБ, содержащие информацию о штатных сотрудниках и имеющиеся в архивах описания Центрального комитета компартии Латвии.

Центру документирования последствий тоталитаризма поручено до 3 декабря передать документы Латвийскому национальному архиву для публикации на его сайте до 31 декабря 2018 года.

С 1 мая 2019 года планируется публикация и других документов КГБ.

Планируется опубликовать журналы регистрации личных и рабочих дел агентов КГБ, исключенных из органов агентов и резидентов и материалы неудавшейся вербовки, а также оперативные дела КГБ и другие документы КГБ и его предшественников.

Из закона исключена норма о том, что документы КГБ после их научного изучения будут публично доступны в установленном Кабинетом министров объеме и порядке.

31 мая 2018 года Комиссия по научному изучению документов КГБ Латвийской ССР подала в Кабинет министров заключительный доклад об обнародовании документов КГБ. Комиссия составила график публикации этих документов на несколько лет, но он носит лишь рекомендательный характер.