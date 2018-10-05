Калниньш: проведенные учения доказали очень высокую эффективность НВС
5 октября 2018, 10:10
Все проведенные в этом году военные учения достигли поставленных целей и доказали очень высокую эффективность латвийских вооруженных сил, отметил в интервью передаче Латвийского телевидения "Утренняя панорама" командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Леонид Калниньш.
Учения доказали также правильность направления развития обороны государства, добавил он.
В этом году было организовано 86 учений, большинство из них было международными.
На вопрос, что, на его взгляд, следует улучшить, Калниньш ответил, что хотел бы, чтобы необходимое вооружение можно было получить намного быстрее.